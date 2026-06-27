انطلاق «الباليه الدولية الـ 15» في «البولشوي»

انطلقت في العاصمة الروسية موسكو، فعاليات الدورة الـ15 لمسابقة الباليه الدولية على مسرح البولشوي، المخصصة لتكريم ذكرى الراحل يوري غريغوروفيتش.

وقد شهد حفل الافتتاح حضوراً رسمياً رفيعاً بمشاركة نائبة رئيس الوزراء الروسي تاتيانا غوليكوفا، ووزيرة الثقافة أولغا ليوبيموفا، إلى جانب رئيسة لجنة تحكيم المنافسة وفنانة الشعب سفيتلانا زاخاروفا.

واستهلت المسابقة عروضها، كما أورد موقع «روسيا اليوم»، بتقديم باليه «أسطورة الحب» للملحن عارف ميليكوف ومن إخراج يوري غريغوروفيتش (نسخة مسرح مارينسكي).

وجسد الأدوار الرئيسية في هذا العرض، الذي يعود تاريخ عرضه الأول إلى مارس 1961، نخبة من النجوم: فيكتوريا تيريشكينا (مخمنة بانو)، وريناتا شاكيروفا (شيرين)، والراقص الأول كيمين كيم (فرهاد)، والسوليست الأول رومان بيلياكوف (الوزير).

وتستقطب النسخة الحالية للمسابقة 158 مشاركاً يمثلون 30 دولة حول العالم، جرى اختيارهم من بين 362 طلباً قُدّم من 35 دولة، ومنها: أستراليا، الأرجنتين، أرمينيا، بيلاروسيا، بلغاريا، البرازيل، المملكة المتحدة، اليونان، جورجيا، إيطاليا، إسبانيا، كازاخستان، كندا، قيرغيزستان.