العثور على أغنيات غير معروفة لمايكل جاكسون

عُثِر في وحدة تخزين مهجورة شمالي لوس آنجلس، على أشرطة كاسيت تحتوي على نحو 15 أغنية غير معروفة للمغني الأمريكي الراحل مايكل جاكسون، لكنّ هذه الأغنيات قد لا تصدر أبداً.

وعثر الشرطي السابق غريغ موسغروف على هذه التسجيلات، ومن بينها أغنية ثنائية مع مغني الراب إل إل كول جاي، في وحدة تخزين يملكها المنتج الموسيقي براين لورين، الذي تعاون مع النجم الراحل، ولا يُعرف مكان وجوده راهناً. وتعود التسجيلات إلى مرحلة 1991 - 1989.

وقال موسغروف لـ«هوليوود ريبورتر» عن الأشرطة المكتشفة «كنت أستمع إلى تلك التسجيلات، وشعرت بالقشعريرة، لأن أحداً لم يسبق أن سمعها. كان رائعاً حقاً سماع مايكل جاكسون وهو يتحدث ويمزح».

لكنّ المجلة أشارت إلى أن محبّي مايكل جاكسون لن يتمكنوا، على ما يبدو، من الاستماع لهذه الأغنيات، إذ لن يتسنى إصدارها، نظراً إلى أن مؤسسة «جاكسون إستايت»، التي تتولى إدارة ميراث النجم الراحل، رأت أن امتلاك أشرطة الكاسيت لا يعني امتلاك حقوقها.

وأوضح ناطق رسمي باسم «جاكسون إستايت»، لـ «هوليوود ريبورتر»، أن هذه المقاطع الصوتية ليست «جديدة»، وأن «في خزائن التركة» تسجيلات أصلية لها.