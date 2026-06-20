فرنسا تكتشف مخطوطات موسيقية جديدة لموزارت

اكتُشف دفتر مخطوطات موسيقية لموزارت يتضمّن معزوفات ودروساً كان يعطيها لدوقة غين، بفضل مثابرة موظف في المكتبة الوطنية في فرنسا.

ففي الثاني من فبراير، اختار فرنسوا-بيار غوا الذي يهوى مطالعة المخطوطات الموسيقية المجهولة، الدفتر الذي لا يحمل عنواناً من بين 20 دفتراً آخر قرر معاينتها قبل تقاعده قريباً، وفق ما أخبر أمين قسم الموسيقى هذا في المكتبة الوطنية في فرنسا.

وعند تصفّح الدفتر، ذهل باكتشاف مخطوطات بيد فولفغانغ أماديوس موزارت (1756-1791) أكد صحّتها خبراء.

ويضمّ الدفتر حوالي 12 «درس تأليف» وتمارين يومية أعطاها المؤلّف النمساوي بين مايو ويوليو 1778 لماري-لويز-فيليبين دو بونيير دو غين، عازفة الهارب (الجنك) وابنة دوق دو غين عازف الناي المشهور.

وتتضمّن صفحات الدفتر الـ44 كذلك، 7 معزوفات للناي والهارب، الأخيرة بينها غير مكتملة. وستعزف المقطوعات للمرّة الأولى الأحد بمناسبة عيد الموسيقى على أيدي عازفين من الأوركسترا الفلهرمونية لراديو فرانس خلال حفلة بالمكتبة الوطنية.

وستعرض المخطوطات حينها، على أن تنقل لاحقاً إلى متحف المكتبة الوطنية. وستبثّ المعزوفات، الاثنين على إذاعة «فرانس موزيك» عند الساعة الثالثة من بعد الظهر (1300 بتوقيت غرينيتش).