جلسة بـ«نادي» مكتبات الشارقة تبحث الموسيقى في الذاكرة الشعبية

أكدت نقاشات جلسة أدبية متخصصة في «نادي الكتاب الكبير» ضمن مكتبات الشارقة أن الرواية قادرة على فتح نوافذ جديدة لقراءة المجتمع والذاكرة الشعبية، من خلال تتبع تفاصيل تبدو مألوفة في الحياة اليومية، مثل الصوت والغناء والمناسبات الاجتماعية.

وأضاءت الجلسة على موضوع النقاش من خلال استعراض مضامين رواية «إلا جدتك كانت تغني»، مبينة طبيعة حضور الموسيقى الشعبية بوصفها جزءاً من التراث الشفاهي في دولة الإمارات العربية المتحدة والخليج.

كما ناقشت الجلسة، التي استضافها المنتدى الطلابي بجامعة الشارقة، مضامين واتجاهات رواية «إلا جدتك كانت تغني»، بمشاركة مؤلفتها الكاتبة الإماراتية صالحة عبيد، وبحضور إيمان بوشليبي، مديرة إدارة مكتبات الشارقة العامة، ونخبة من الأكاديميين والموظفين والطلبة والمهتمين بالشأن الثقافي والأدبي، حيث استعرضت خلال اللقاء الخلفيات الفكرية والاجتماعية للعمل وما يطرحه من قضايا مرتبطة بالهوية والحرية والعلاقة مع الموروث، فيما أدارت الحوار الإعلامية علياء المنصوري، بحضور عدد من القراء والمهتمين بالأدب.