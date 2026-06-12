مكتبة محمد بن راشد تحتفي بـ«يوم الموسيقى»

تنظّم مكتبة محمد بن راشد احتفالية خاصة بمناسبة اليوم العالمي للموسيقى، يوم الجمعة المقبل؛ وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الحراك الثقافي والفني، وإتاحة مساحات إبداعية تفاعلية تجمع الموهوبين والجمهور في تجربة ثقافية ملهمة.

تتضمن الفعالية مساحة مفتوحة للمواهب الموسيقية، تتيح للعازفين والموسيقيين من مختلف الأعمار والخلفيات فرصة تقديم مواهبهم ومشاركة شغفهم بالموسيقى أمام الجمهور، احتفاءً بلغة الفن العالمية التي تجمع الشعوب والثقافات.

وتدعو المكتبة الراغبين في المشاركة إلى إرسال طلباتهم موضحين نوع الآلة الموسيقية عبر البريد الإلكتروني rsvp@mbrl.ae، وذلك في موعد أقصاه 14 يونيو.

ويلي هذه المشاركة المفتوحة ثلاثة عروض موسيقية حيّة متنوعة، تبدأ بعرض «من الظلام إلى النور» الذي يقدمه عازف البيانو والمؤلف الموسيقي أحمد الهاشمي من أصحاب الهمم (من ذوي التوحد)، حيث يروي من خلال مقطوعته الموسيقية الملهمة رحلة من الشغف والإبداع والأمل، مجسداً قدرة الموسيقى على التعبير عن الإرادة وتجاوز التحديات.