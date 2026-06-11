«في حب الإمارات».. حفل في «العويس» 20 الجاري

تنظم مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية حفلاً موسيقياً مميزاً بعنوان «في حب الإمارات» يوم السبت 20 يونيو، حيث ستقدم فرقة أوركسترا الإمارات السمفونية للشباب، بقيادة المايسترو رياض قدسي، عروضاً موسيقية رائعة، بمشاركة أوركسترا دبي لموسيقى الحجرة وكورال إلفة والفنان سومر نجار.

ويأتي هذا الحفل تأكيداً على اللحمة الوطنية في دولة الإمارات التي هي ركيزة أساسية يقوم عليها بناء المجتمع، وتتجلى في التلاحم الوثيق بين القيادة والشعب، كما يتعزز الشعور العالي بالوطن كقيمة أصيلة تعكس عمق الانتماء والفخر بالإنجازات تحت راية واحدة.

ويشتمل الحفل على أغنيات وطنية مثل: «نحن نحب الإمارات»، و«دار زايد»، و«حبكم وسط الحشا»، و«يا أغلى وطن»، وغيرها من الأغنيات الشائعة، إضافة إلى مقطوعات موسيقية لبيتهوفن وموزارت وبرامس وفيفالدي وخاتشاتوريان، وغيرهم من كبار المؤلفين الموسيقيين.

ويعد هذا الحفل الموسيقي جزءاً من سلسلة الفعاليات الثقافية التي تنظمها مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، والتي تهدف إلى تعزيز الحراك الثقافي، وتعد أوركسترا الإمارات السمفونية للشباب من أبرز الفرق الموسيقية النشطة في الإمارات، وتضم في صفوفها عدداً من العازفين المخضرمين، إضافة إلى عازفين واعدين، تقدم الفرقة لهم فرصة احتكاك مع الأجيال المخضرمة، ليستمر الإبداع وتستمر الموسيقى الراقية حاضرة في الحياة العامة.