«رحالة» يشدون بقصائد مغناة في «العويس» احتفاء باللغة العربية

تنظم مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية في الساعة التاسعة من مساء غد الجمعة حفلاً غنائياً بعنوان «قصائد مغناة» لفرقة «رحالة» الموسيقية، حيث ستصدح أغنيات الزمن الجميل في أرجاء مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، وذلك احتفاء باليوم العالمي للغة العربية، الذي يصادف 18 ديسمبر من كل عام.

ومن خلال هذا الحفل تستعيد الفرقة الشابة عالماً من القصائد العربية لكبار الشعراء تعيش في الذاكرة بعدما حولها مغنون كبار إلى قارورة عطر تفوح في عالم وجداني ناعم وساحر، وستعود إلى الأذهان أغانٍ مشهورة مثل أغداً ألقاك وهذه ليلتي لأم كلثوم وجارة الوادي ومضناك لمحمد عبد الوهاب وزهرة المدائن لفيروز فضلاً عن موشحات وأندلسيات وأغنيات عالقة في الذاكرة.

يؤدي الأغنيات الفنانون: حلا طراد ورند نداف وليث أتاسي وعلي الشيخ، ويرافقهم موسيقياً كل من: حسان نادر ونارام راشد ومحمد قبلاوي (الكمان)، باسم الجابر (كونترباص)، محمد صادق (تشيلو)، الهادي جبريل (بيانو)، علي العبدالله (قانون)، وسام العلي (عود)، أمجد جرماني (ناي)، إسكندر بدر وعفيف دهبر (إيقاع).

وجاء في بيان صادر عن مؤسسة العويس الثقافية: «إن الغناء بالفصحى يدفع إلى تعزيز اللغة العربية في الفنون الغنائية، وتعزيز الهوية الثقافية، وجعل الفن وسيلة لإبراز التراث».