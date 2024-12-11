«الشامي» يغني على مسرح القرية العالمية 22 الجاري

أعلنت القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، عن استضافتها في ثاني حفلاتها الغنائية الكبرى على خشبة المسرح الرئيسي، المغني الشاب «الشامي»، بدعم من روتانا، وذلك يوم الأحد الموافق 22 ديسمبر اعتباراً من الساعة 8:00 مساءً.

وسيصدح الفنان الشاب والموهوب البالغ من العمر 22 عاماً، بإبداعاته الفنية من الأغاني في القرية العالمية – الوجهة الرئيسية للحفلات الغنائية والعروض العالمية في دبي. هذا وقد اكتسب الشامي شهرةً كبيرة على مستوى العالم وحظيَ بملايين المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي خلال فترة زمنية قصيرة. وسيقدّم الشامي لجمهور الوجهة أمسية غنائية استثنائية يمزج فيها بتناغمٍ بديع بين الموسيقى التّقليدية والعصرية وبين الأنماط الغنائية العربية والغربية.

وسيؤدي الشامي الذي يشتهر بصوته الجهوري العذب ونجاحه المبهر مجموعةً من أشهر أغانيه بما فيها «يا ليل ويالعين» و«صبراً»، إلى جانب مجموعة من أغانيه الجديدة الأكثر رواجاً مثل «دوالي» و«وين» التي ستطرب الجمهور من كافة الأعمار. وبعدما تمكن الفنان الموهوب من تحقيق نجاح باهر في العديد من المدن العالمية التي غنّى فيها، فمن المتوقع أن يبرز حفل الشامي في القرية العالمية ليكون أحد الحفلات الغنائية الأكثر شهرةً واستقطاباً للجمهور في دبي. ومن الجدير بالذكر أنّ «العربية 99» هي الشريك الإذاعي الرسمي للحفل.