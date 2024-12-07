«ذا بانغ ريلوديد» ونجوم بوليوود

ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق تقام فعالية «ذا بانغ ريلوديد» اليوم 7 ديسمبر في دبي هاربور إكسبيرينس، حيث تحضر روعة بوليوود السينمائية بكل مجدها إلى «استوديوA، دبي هاربور»، حيث تحيي مجموعة من النجوم، أبرزهم «سلمان خان»، و«تامانا بهاتيا» و«جاكلين فرنانديز» و«ديشا باتاني» و«سوناكشي سينها» والراقص «برابو ديفا» والكوميدي «سونيل جروفر»، أمسية مذهلة تمتدّ لأربع ساعات، وتتميّز بأداء نابض بالحيوية وعروض ترفيهية متنوّعة. خلال هذا العرض، تنضم إلى «خان» أشهر نجوم السينما في الهند، «بهاتيا» التي اشتهرت بأدوارها وخصوصاً في سلسلة «باهوبالي».