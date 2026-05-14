«مختبر الموسيقى» يحتفي بالأصوات النسائية الشرقية

شهدت الأيام الثلاثة الأولى من مهرجان مختبر الموسيقى الإبداعية الثالث في العاصمة الألمانية برلين، حضوراً جماهيرياً وتفاعلاً ثقافياً لافتاً، في انطلاقة أكدت مكانة المهرجان كواحد من أبرز البرامج الموسيقية المعاصرة المعنية بإبراز الأصوات النسائية في الموسيقى الشرقية والمتوسطية.

وافتتحت الفعاليات في مسرح Theater im Delphi بأمسية جمعت الفنانات بسمة جبر وميرنا قسيس إلى جانب الـDJ العالمية İpek İpekçioğlu، في عرض مزج بين إعادة تقديم الموسيقى العربية المعاصرة والإلكترونيات والارتجال الحي، وسط تفاعل واضح من الجمهور الذي ضم مهتمين بالمشهد الموسيقي البديل والجاليات العربية والأوروبية في برلين.

وفي اليوم الثاني، قدّمت المغنية سامين قرباني والموسيقي رامبرانت فريريش عرضاً موسيقياً حمل طابعاً تأملياً عابراً للحدود، أعاد قراءة الموسيقى الفارسية الكلاسيكية ضمن قالب حديث يجمع البيانو بالصوت الشرقي التقليدي، بالتزامن مع جلسة ناقشت التحديات الاجتماعية والثقافية التي تواجه الفنانات في المنطقة.

أما أمسية 9 مايو، فقد حملت طاقة مختلفة مع فرقة ميرال بولات التي مزجت الموسيقى الكردية والأناضولية بعناصر البلوز والروك والموسيقى السيكيديلية، في واحدة من أكثر أمسيات المهرجان حيوية حتى الآن، حيث تفاعل الحضور مع الأداء بشكل لافت واستمرت النقاشات بعد انتهاء العرض داخل فضاءات المسرح.

وينظم المهرجان من قبل مؤسسة Barzakh gGmbH الألمانية بين 7 و16 مايو 2026، بمشاركة فنانات وموسيقيات من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا، ضمن برنامج يجمع بين الموسيقى التقليدية والتجريب المعاصر والارتجال والتعاون العابر للثقافات. ويتميّز المهرجان هذا العام بتركيزه على التجارب النسائية في الموسيقى الشرقية ضمن سياقات الهجرة والتعدد الثقافي والتحولات الاجتماعية، مع محاولة تقديم قراءة جديدة للتراث الموسيقي بعيداً عن القوالب التقليدية. كما يوفّر مساحة لقاء بين فنانات يعملن في بيئات ثقافية متعددة داخل أوروبا وخارجها.

وقال غسان حماش، المدير الفني لمهرجان «مختبر الموسيقى الإبداعية» ومؤسس مؤسسة برزخ:

«ما شهدناه خلال الأيام الثلاثة الأولى أكد أن هناك اهتماماً حقيقياً بالأصوات النسائية القادمة من الشرق الأوسط، ليس فقط بوصفها حاملة لتراث موسيقي، بل كقوة فنية معاصرة قادرة على إنتاج لغة جديدة تتجاوز الحدود والهويات المغلقة. التفاعل الذي لمسناه في برلين يعكس حاجة الجمهور الأوروبي لمساحات فنية أكثر تنوعاً وصدقاً».

هذا ولا تزال فعاليات المهرجان مستمرة حتى يوم غد.