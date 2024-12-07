أجندة دبي في ديسمبر تزخر بالعروض الترفيهية والحفلات الفنية

كشف جدول فعاليات دبي، المنصة الرسمية للفعاليات في الإمارة، عن باقة متنوعة من الأحداث التي تستضيفها دبي في شهر ديسمبر الجاري. وتشمل الفعاليات مجموعة من الأنشطة التي تلائم جميع الأذواق، بما في ذلك زيارة المعالم السياحية ذات الطابع الاحتفالي، والأنشطة الممتعة المناسبة للعائلات، بالإضافة إلى الحفلات والعروض المباشرة المذهلة التي يقدمها أبرز النجوم العالميين.

كما يمكن لزوار وسكان المدينة الاستمتاع بالفعاليات المشوقة، والعروض الفنية، والاحتفالات في جميع أنحاء دبي، بما يسهم في توفير مجموعة متنوعة من التجارب الترفيهية والثقافية المميزة خلال ديسمبر الجاري.

ويقام في مدينة جميرا سوق الأعياد ويستمر حتى يوم غد، ويعد السوق وجهة مميزة لقضاء العطلات في دبي. ويتزين هذا السوق الاحتفالي بشجرة يبلغ ارتفاعها 36 قدماً، مع أكشاك متخصصة بالمأكولات الموسمية وأنشطة للعائلات. ويقع السوق في مكان حيوي على مساحة 1,750 متراً مربعاً وسط أجواء زاخرة بالعروض الموسيقية المباشرة. ويمكن للزوار الاستمتاع بالتسوق في الأكشاك المؤقتة، والقيام بجولة على متن القارب، وركوب القطار المزين، وتزيين بيت كعكة الزنجبيل، وذلك وسط أجواء احتفالية مميزة.

ويعود «سول دي إكس بي»، المهرجان الأبرز في المنطقة لأسلوب الحياة والثقافة المجتمعية، إلى حي دبي للتصميم من 13 حتى 15 ديسمبر الجاري. ويتضمن جدول المهرجان مجموعة من العروض الفنية المباشرة، وعروض منسقي الأغاني، والبطولات الرياضية، والحوارات، وورش العمل، بالإضافة إلى احتفالية «هيب هوب 50» مع فنانين مثل: بوستا رايمز، وجاداكيس، ودي جي شادو، مما يوفر وجهة مثالية لمحبي الموسيقا والأزياء والثقافة.

«دا بانغ ريلوديد»

وتحتضن دبي، اليوم، عرض «دا بانغ ريلوديد»، الذي يقدمه النجم سلمان خان ومجموعة من أبرز نجوم بوليوود مثل تامانا بهاتيا، وجاكلين فرنانديز، وديشا باتاني، وسوناكشي سينها، وبرابو ديفا، وسونيل جروفر. ويستمتع الجمهور على مدى أربع ساعات بأداء النجوم المميز، وعروض حيوية فريدة اعتباراً من الساعة 6 مساءً.

وتحط الفرقة الموسيقية الفلبينية الشهيرة «إريزر هيدز» رحالها في مدينة إكسبو دبي غداً، لتختتم جولتها العالمية «هولنج إل بيمبو» بأمسية فنية مميزة تحتفي بإرث الفرقة العريق. ويستمتع الحضور بمجموعة من أشهر أغاني الفرقة. مما يوفر الفرصة لمواكبة ختام حقبة استثنائية من موسيقا الروك الفلبينية.

«سينما ميدلي 2»

وتقدم الأوركسترا الإمبراطورية العرض الموسيقي «سينما ميدلي 2» في كوكا كولا أرينا غداً، والذي يتضمن مجموعةً من روائع الموسيقا التصويرية لأشهر الأفلام السينمائية، مثل: «أوبنهايمر» و«سترينجر ثينجز» وغيرها. ويؤدّي 80 عازفاً مقطوعات فريدة تحتفي بالفن السينمائي تحت قيادة المايسترو ليف دونايف.

يستعد عشاق موسيقا الروك لحضور حفل مباشر تحييه فرقة «ثيرتي سيكندز تو مارس» في كوكا كولا أرينا 12 ديسمبر، حيث يؤدي الفنانان جاريد وشانون ليتو مجموعة من الأغاني الشهيرة.

«لوفي لطفي مانغا إماراتية»

يُقام معرض «لوفي لطفي مانغا إماراتية» في السركال أفنيو 12 ديسمبر، ويجسد مزيجاً فريداً من فن المانغا اليابانيّ والثقافة الإماراتية، وهو ما يتجلى في أعمال الفنان عبدالله لطفي، الذي يجمع بين تأثيرات الرسوم المتحركة اليابانية ولمسات من أصالة التراث الإماراتي النابض بالحيوية.

وتتوفر هذه الفعالية المجانية المميزة لعشاق الرسم وفن المانغا الياباني، حيث يقدم الفنان المبدع رسوماتٍ مميّزة وواضحة المعالم بالأبيض والأسود، يطرح خلالها مفهوماً جديداً عن حياة الإماراتيين.

شيرين عبدالوهاب

ويحظى عشاق الموسيقا في دبي بفرصة الاستمتاع بحفل فني مميز تحييه النجمة شيرين عبدالوهاب في كوكا كولا أرينا 13 ديسمبر. وتبرز شيرين بصوتها المتألق وحضورها الساحر لتؤدي مجموعةً من أشهر الأغاني التي قدمتها خلال مسيرتها الفنية الممتدة لأكثر من 20 عاماً، مثل: «على إيدك»، و«مش قد الهوى». ويصل المغني ريكي مارتن إلى دبي في إطار جولته الفنية، ليقدم حفلاً مباشراً 14 ديسمبر الجاري في كوكا كولا أرينا. ويستمتع عشاق موسيقا البوب اللاتينية بأدائه الحيوي المميز وأغانيه الشهيرة.

ويحتضن مسرح زعبيل 15 ديسمبر حفلاً موسيقياً للنجم اللبناني الفرنسي أنطوني توما، الذي يأخذ الجمهور في رحلةٍ آسرة مع أروع الأغاني الكلاسيكية الخاصة بعيد الميلاد، إلى جانب عروض مفاجئة للضيوف وسط أجواء احتفالية مميزة.

«الحي الشتوي»

تجارب فريدة يعيشها زوار «الحي الشتوي» على مسرح مدينة دبي للإعلام من 14 حتى 22 ديسمبر الجاري، حيث يمكن لعشاق الترفيه والتسلية لخوض تجربة فريدة للتزلج على الجليد برفقة العائلة والأصدقاء وسط أجواء ممتعة تحاكي طبيعة القطب الشمالي. وتتضمن دورة هذا العام مزيجاً من التجارب المسلية الخاصة بموسم الأعياد، إلى جانب أضواء شجرة الميلاد والأنشطة الممتعة التي تناسب الجميع. كما يمكن للضيوف استكشاف السوق النابض بالحيوية والممتلئ بالهدايا التذكارية المصنوعة يدوياً والحلويات الموسمية، فضلاً عن وجود مساحات عائلية تشمل منطقة اللعب بالثلج للأحبة الصغار.

«كسّارة البندق»

جمهور دبي على موعد مع العرض المسرحي الكلاسيكي «كسارة البندق» من 19 حتى 22 ديسمبر في «دبي أوبرا». ويقدم العرض بمشاركة مسرح الباليه وأوركسترا الأوبرا الوطنية في أستانا، مما يوفر تجربة ممتعة. ويزخر العرض بالرقصات الرائعة والأزياء الجميلة، حيث تدور أحداث المسرحية حول الرحلة المشوقة للطفلة كلارا مع كسارة البندق وصراعهما ضد ملك الفئران.

ويستضيف مسرح زعبيل من 20 حتى 24 ديسمبر المسرحية الموسيقية «الدكتور سوس، كيف سرق غرينش الكريسماس». وتدور الأحداث حول قصة التحول المؤثرة لغرينش وسط أجواء الموسيقا الاحتفالية والمؤثرات البصرية الفريدة والأغاني الكلاسيكية. ويستقطب العرض العائلات وعشاق العروض المسرحية الموسيقية من مختلف الأعمار، حيث يأخذهم غرينش في رحلة لاستكشاف المعنى الحقيقي لعيد الميلاد.

ويقام في كوكا كولا أرينا الحفل المباشر «كوكو ميلون: غنوا معنا»، 20 و21 ديسمبر، حيث يستمتع الأحبة الصغار برفقة عائلاتهم بالرقص والغناء على وقع أجمل الألحان والأغاني. ويوفر العرض تجربة تفاعلية مميزة للعائلات، وسط أجواء موسيقية فريدة تزخر بالمتعة والفائدة.

ويقدم الفنان مارسيليتو بوموي حفلاً موسيقياً في كوكا كولا أرينا، 22 ديسمبر، حيث يستمتع الحضور بباقة من أجمل أغانيه.

ويحيي الفنان هاني شاكر، الشهير بلقب أمير الغناء العربي، على مسرح دبي أوبرا حفلاً استثنائياً 26 ديسمبر، يقدم فيه مجموعة من أشهر أغانيه، مثل: «كده برضه يا قمر» و«صدقيني»، مما يوفر أمسية مميزة لعشاق الموسيقا.

وتستضيف «دبي أوبرا» جوقة المملكة، 28 ديسمبر، والتي تتميز بتاريخ موسيقي عريق يمتد لثلاثة عقود، حيث ستقدم أمسية حافلة بالأغاني. وحازت الفرقة بقيادة كارين جيبسون شهرة عالمية بعد أداء أغنية «ستاند باي مي» في حفل الزفاف الملكي للأمير هاري وميجان ماركل. وينتظر الجمهور أمسية مميزة وزاخرة بالأغاني الملهمة.

وتلتقي أسطورتا بوليوود آشا بهوسل وسونو نيغام في كوكا كولا أرينا، 29 ديسمبر، ليقدما للجمهور أمسية موسيقية استثنائية تتضمن نخبة من الأغاني الكلاسيكية الشهيرة مثل: «دوم مارو دوم» و«كال هو نا هو»، مع إطلالة مميزة للفنانة زاناي بهوسل. وتطل شمس الأغنية العربية نجوى كرم على جمهورها خلال حفل مباشر في دبي أوبرا، 29 ديسمبر حيث تقدم باقة مميزة من أشهر أغانيها مثل «الليلة ليلتنا» و«بيروت».

عشاق الرقص في دبي على موعد مع أمسية موسيقية حافلة بالإيقاعات الحيوية الرائعة، التي يقدمها منسق الأغاني «سنيك» في كوكا كولا أرينا 30 ديسمبر. ويشتهر سنيك بالعديد من الأغاني مثل «تيرن داون فور وات»، و«تاكي تاكي»؛ كما يتمتع بمكانة فريدة في مجال الموسيقا الإلكترونية، حيث يقدم مزيجاً متناغماً من موسيقا الهيب هوب الراقصة ضمن إيقاعات حماسية نالت استحسان المعجبين من مختلف أنحاء العالم.