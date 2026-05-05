«كوكا كولا أرينا» في دبي تحتضن «ميامي شو» 29 أغسطس المقبل

تستضيف دبي هذا الصيف واحدة من أكثر التجارب الترفيهية إبهاراً في المنطقة، العرض الجماهيري الضخم «ميامي شو» لأول مرة في دولة الإمارات، وذلك يوم 29 أغسطس المقبل على مسرح كوكا كولا أرينا، ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي 2026.

«ميامي شو» ليس حفلاً غنائياً بالمعنى التقليدي، بل هو عرض موسيقي مسرحي غامر يعيد تقديم إرث فرقة ميامي الأيقونية ضمن تجربة سردية وبصرية متكاملة، تمزج بين الأداء الحي، المسرح، التكنولوجيا، الموسيقى الأوركسترالية، والتفاعل الجماهيري في صيغة غير مسبوقة على مستوى العروض العربية.

وفي هذا الإنتاج، لا يكتفي الجمهور بالمشاهدة، بل يصبح جزءاً من الرحلة، ليختبر رحلة من العمر تروي قصصاً سمعية وبصرية خيالية.

حيث يلعب كل من النجمين خالد ومشعل، نجمي فرقة ميامي، دوراً محورياً في الارتقاء بـ«ميامي شو» إلى مستوى عالمي من خلال حضورهما المسرحي الاستثنائي وأدائهما الآسر وتفاعلهما مع الجمهور، ما أسهم في ترسيخ مكانة العرض كإنتاج ترفيهي بمعايير دولية. بالإضافة إلى قيادة النجم الكويتي محمد الحملي، الذي يتولى دور الراوي والمحرك الدرامي للعرض، حيث ينخرط الحضور في سلسلة من اللحظات التفاعلية الحية التي تؤثر مباشرة في تسلسل التجربة.

يشكل عرض دبي ظهوراً دولياً استراتيجياً لـ «ميامي شو»، فاتحاً الباب أمام مرحلة جديدة من توسع المشروع نحو أسواق إقليمية وعالمية، بعد أن رسّخ نفسه إحدى أبرز التجارب المسرحية الموسيقية الحديثة في العالم العربي.

وفي هذا الإطار قال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: «نحرص في مفاجآت صيف دبي على تقديم تجارب ترفيهية جديدة ومميزة تثري أجندة الفعاليات في المدينة، وتجعل صيف دبي أكثر حيوية ومتعة للمقيمين والزوار. ويسعدنا أن نرحب بـ«ميامي شو» لأول مرة في دولة الإمارات، ليقدم لجمهور دبي عرضاً غامراً يجمع بين الإبداع العربي والإنتاج العالمي، والموسيقى والمسرح والتفاعل الحي في ليلة استثنائية ضمن أجندة فعاليات المدينة».