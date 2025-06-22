وائل كفوري يطرب جمهور «دبي أوبرا» الليلة

تشهد خشبة مسرح «دبي أوبرا»، اليوم حفلاً غنائياً يأسر القلوب للفنان اللبناني وائل كفوري، الذي يطل ويُحيي واحدة من أروع الليالي الطربية في صيف دبي.

وكالعادة، فإن اللقاء مع ملك الرومانسية، الفنان وائل كفوري، لن يكون أقل من ليلة طربية استثنائية وسهرة تغمرها المشاعر وأجمل الألحان، حيث يقدم بصوته العذب، مجموعة من أغانيه الخالدة مثل «البنت القوية»، و«عمري كله»، و«لو حبنا غلطة»، و«قلبي مشتاق»، وغيرها من الأغنيات التي مكنته من أن يخطّ اسمه كواحد من أبرز رموز الموسيقى العربية، بأداء مليء بالإحساس وصوت يُلامس الروح.

وفي سياق مشابه، تشهد خشبة مسرح «دبي أوبرا»، يوم الأحد (29 يونيو الجاري) عرض «دايفرس برينق أون تومورو»، الذي يحتفل بالمواهب والإبداع، من خلال أداء مذهل، تتألّق فيه الطاقات الفنية في أمسية مبهرة تنبض بالحيوية والتألّق.

يقدّم هذا العرض النابض بالحيوية باقة من مقتطفات أشهر المسرحيات الغنائية العالمية، مثل «فايم، وستارلايت إكسبريس، ووندرلاند، وعلاء الدين»، في مزيج متنوع يمزج بين الموسيقى والرقص والإبداع الخالص، حيث تنطلق الأمسية برقصة افتتاحية مليئة بالطاقة بعنوان «قائمة دايفرس الموسيقية»، يليها عرض هيب هوب مثير مستوحى من سلسلة فاست أند فيوريس، ولوحة راقصة شاعرية على أنغام فرقة كولد بلاي، وفقرة رقص بطابع كلاسيكي قديم مع إيقاعات فرقة جنقل، إلى جانب استعراض «تاب» جريء مستلهم من برنامج ترايتورز، ورقصات جاز كلاسيكية مستوحاة من أسلوب بوب فوس، وعرض باليه راقٍ يعكس الرقي والأناقة. كما يقدّم عدد من المغنين الموهوبين أداءً صوتياً مميزاً لأعمال الفنان العالمي بينسون بون.

ويأتي هذا العرض احتفالاً بالذكرى السادسة عشرة لتأسيس «مركز دايفرس للفنون الأدائية»، ليسلّط الضوء على المواهب الرائعة والإبداع المتفجّر لطلابه المتميزين.

بعد ذلك تفتح «دبي أوبرا» برنامجها لشهر يوليو المقبل مع «فرقة أدونيس»، يوم الخميس (3 يوليو)، التي يقدم أعضاؤها موسيقاهم الفريدة القادمة من قلب لبنان.

يذكر أن «فرقة أدونيس»، تعد من الروّاد في مجال الموسيقى البديلة والمستقلة العربية، واشتهروا بأغاني مثل «لو بدك يعني»، و«حفضل أغني»، و«صوت المدينة»، و«عالخفيف».