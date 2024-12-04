«الثلاثي جبران» يغني في «جزيرة العلم» 14 الجاري

تستضيف جزيرة العلم بالشارقة حفلاً موسيقياً يحييه «الثلاثي جبران» يوم السبت 14 ديسمبر، في أمسية تجمع بين الأصالة والحداثة الموسيقية، بحضور 900 شخص يخوضون تجربة فريدة مع أحد أبرز فرق العود في العالم، وبتنظيم هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق).

ويضم «الثلاثي جبران» العالمي الإخوة سامر ووسام وعدنان جبران من فلسطين، الذين اشتهروا بالجمع بين الألحان العربية التقليدية على آلة العود والإيقاعات الحديثة، مع لمسات من نغمات الجاز، التي تضفي بعداً عالمياً على موسيقاهم. ويعد ألبومهم «أسفار» أحد أبرز أعمالهم التي حظيت بإشادة واسعة، حيث يجسد سرداً لقصص التراث بأسلوب يجمع بين الماضي الأصيل والحاضر.

وتعاون «الثلاثي جبران» مع شخصيات بارزة كالشاعر الراحل محمود درويش، وأحيوا حفلات في كبرى المسارح العالمية، منها «أولمبيا» في العاصمة الفرنسية باريس، و«باربيكان» في العاصمة البريطانية لندن، مما يعكس تأثيرهم العالمي، كما تؤكد مساهمتهم في الفيلم الوثائقي «خمس كاميرات محطمة»، الذي ترشح إلى فئة «أفضل فيلم وثائقي» في جوائز الـ«أوسكار» الـ85 عام 2013، التزامهم بالسرد القصصي من خلال الموسيقى.

أجواء لا تُنسى

وتعد جزيرة العلم وجهة بارزة تتميز بسارية علم الإمارات التي ترتفع إلى 123 متراً، لتكون رمزاً شامخاً لوحدة دولة الإمارات العربية المتحدة. وتجمع الجزيرة بين القيمة الثقافية والمعالم العصرية، مما يجعلها وجهة استثنائية تقدم مزيجاً متناغماً من التصميم، والأنشطة الرياضية، والترفيه.

بأجوائها الهادئة وموقعها المميز، تتحول جزيرة العلم إلى مسرح مفتوح يتناغم فيه سحر الطبيعة مع أنغام عود فرقة «الثلاثي جبران» في انسجام يعكس رؤية الشارقة في تقديم تجارب ثقافية مبدعة تمزج بين أصالة التراث وروح الابتكار.