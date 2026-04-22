ورشة غناء جماعي في مسرح دبي الوطني

أعلن مسرح دبي الوطني عن إطلاق ورشة الغناء الجماعي «الكورال»، بدعم من وزارة الثقافة، والتي تقام في مقر المسرح بدبي، يوم السبت المقبل، وذلك في خطوة تهدف إلى تنمية المواهب الفنية المحلية والعربية المقيمة على أرض الدولة، وتعزيز حضورها رافداً أساسياً ضمن منظومة الفنون، التي يدعمها المسرح بشكل متواصل، وتنفيذاً لأجندة الفعاليات المقررة لعام 2026.

وتتضمن الورشة، التي تقدمها المختصة بالفنون الأدائية الفنانة الأمريكية جوليان رودس، مجموعة من المحاور الأساسية المتعلقة بتمارين جهاز النطق، وصقل مهارات الأداء الصوتي وطبقاته، كما سيحظى من يرغب من المشاركين بفرصة الانضمام إلى كورال مسرح دبي الوطني.

وقالت الشاعرة الهنوف محمد، أمين السر العام في مسرح دبي الوطني، إن دعم وزارة الثقافة يعد ركيزة أساسية في تعزيز الحراك الفني بالدولة، مشيرة إلى أن مثل هذه الورش تسهم في تنمية الإبداع ودعم الشباب والموهوبين في مختلف المجالات الفنية، انسجاماً مع رؤية دولة الإمارات في الحفاظ على الثقافة العربية، وتعزيز الهوية الوطنية.

وأضافت: إن اختيار المدربة الأمريكية جاء نظراً لخبرتها الاحترافية الطويلة في المجال الغنائي والموسيقي والفنون الأدائية، إلى جانب قدرتها على إيصال المعلومة بأسلوب مباشر ومبسط، مؤكدة أن الورشة ستمنح المشاركين فرصة تطوير مهاراتهم ومعارفهم.

يذكر أن مسرح دبي الوطني، ومن خلال أجندته لعام 2026، التي سينفذها بدعم من وزارة الثقافة وهيئة الثقافة والفنون في دبي ودائرة الثقافة والإعلام بالشارقة، يواصل التزامه بدعم الشباب والمواهب الواعدة في مجالات الفنون الأدائية، عبر تنظيم برامج وورش عمل نوعية.