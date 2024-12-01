ميحد حمد ومطرف المطرف يطلان من مدرّج خورفكان

يستضيف مدرّج خورفكان اليوم الأحد أمسية فنية مميزة تنظمها لجنة إمارة الشارقة لاحتفالات عيد الاتحاد.

يحيي الحفل اثنان من أبرز نجوم الطرب الخليجي؛ فنان الإمارات الأول ميحد حمد والفنان مطرف المطرف، ليقدما مجموعة من أجمل أغانيهما، التي تعكس روح الهوية الوطنية، وتجمع بين الأصالة والتراث في أجواء احتفالية مفعمة بالانتماء والفخر بهذه المناسبة الوطنية المهمة.

وللفنان ميحد حمد العديد من الأعمال التي حققت شهرة واسعة لما تجسده من الهوية الإماراتية والفخر بالوطن، مما جعله واحداً من أبرز رموز الأغنية الوطنية. فيما يتميز الفنان مطرف المطرف، أحد أبرز نجوم الأغنية الخليجية، بصوته العذب وأدائه المتميز الذي يجمع بين الأصالة والحداثة.