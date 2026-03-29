فرقة «ذا بيتش بويز» تحيي حفلاً في دبي 11 يونيو

تحيي فرقة «ذا بيتش بويز» الأمريكية الشهيرة في دبي، حفلاً فنياً استثنائياً وذلك على مسرح «كوكا كولا أرينا» في دبي 11 يونيو المقبل.

وتقدم الفرقة خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيها، ومن ضمنها ألبوم الفرقة الخالد Pet Sounds الذي حقق انتشاراً واسعاً حول العالم، وشكل مصدر إلهامٍ للعديد من الفنانين في تلك الحقبة.

الأمسية مليئة بأروع الأغنيات التي تأخذ الجمهور إلى الماضي الجميل، وسط أجواءٍ مفعمة بالموسيقى الحيوية.

يذكر أن «ذا بيتش بويز» فرقة روك أمريكية أسطورية تشكلت عام 1961 في كاليفورنيا، اشتهرت بنغماتها الصوتية الفريدة وكلماتها التي جسدت ثقافة ركوب الأمواج والشباب، وأحدثت ثورة في موسيقى البوب، وتعتبر من أهم الفرق الموسيقية على مر العصور.