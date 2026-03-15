فرقة «جيبسي كينغ» تحيي حفلاً في دبي 8 مايو



تستضيف دبي أمسية موسيقية استثنائية تحييها فرقة «جيبسي كينغ» بقيادة الموسيقي «أندريه رييس»، وذلك على مسرح «دبي أوبرا» في 8 مايو المقبل، في حفل يعد من أبرز الفعاليات الموسيقية المرتقبة في المدينة هذا العام.



تتمتع فرقة «جيبسي كينغ» بشهرة عالمية واسعة، ويتابعها ملايين المعجبين حول العالم بفضل أسلوبها الموسيقي المميز الذي يمزج بين الفلامنكو الإسباني التقليدي وموسيقى البوب الغربية والموسيقى الغجرية والإيقاعات اللاتينية.

ومن المنتظر أن تقدم الفرقة عرضاً سيمفونياً مبهراً هو الأول لها في دبي، حيث سترافقها أوركسترا سيمفونية كاملة تضفي طابعاً فنياً فريداً على الأمسية.



وسيستمتع الجمهور بمجموعة من أشهر أعمال الفرقة، مثل Bamboleo وDjobi Djoba وVolare وUn Amor، وهي الأغاني التي حققت نجاحاً كبيراً وأسهمت في ترسيخ مكانة الفرقة عالمياً.



وتأتي هذه الأمسية ضمن سلسلة الفعاليات الثقافية والفنية التي تحتضنها دبي، في إطار سعيها الدائم إلى استقطاب أبرز الفنانين والفرق العالمية، وتعزيز مكانتها مركزاً إقليمياً وعالمياً للثقافة والفنون والترفيه.