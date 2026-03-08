العازفة يوجا وانغ في ضيافة دبي 26 مارس الجاري

تحيي عازفة البيانو العالمية يوجا وانغ الحائزة «جائزة غرامي» حفلاً فنياً على مسرح «دبي أوبرا» في 26 مارس الجاري.

وهذه الفنانة الأمريكية من أصل صيني أسرت قلوب محبي الموسيقى حول العالم، بفضل براعتها وقدراتها التقنية والتعبيرية، كما أطلت مع عازفين وفرق موسيقية شهيرة، وتحت إدارة أشهر قادة الأوركسترا في العالم.

حظيت «وانغ» بإشادة محبي الموسيقى والنقاد إثر تعاونها أخيراً مع «أوركسترا نيويورك الفيلهارمونية» و«أوركسترا ماهلر للحجرة».

وسيحظى الجمهور في دبي بأمسية غنية بأروع الألحان مع إحدى أشهر عازفات البيانو في العالم، والتي تتميز بحضورها الآسر، وتقدم تجربة استثنائية في كل عرض لها على المسرح.

وستؤدي «يوجا وانغ» مجموعة من أشهر أعمالها، ما سيخلق أجواء مرحة ومفعمة بسحر الموسيقى الكلاسيكية والمعاصرة. وتجمع الأمسية بين الإبداع الفني والإحساس العاطفي، وتتيح للجمهور الانغماس في جمال الموسيقى الحية.