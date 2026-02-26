ديرولو يحيي حفل ختام «ما بعد السباقات» في كأس دبي العالمي الـ30

يحيي نجم البوب العالمي، صاحب الألبومات البلاتينية، جيسون ديرولو، حفل ختام ما بعد السباقات الرسمية في النسخة الثلاثين من كأس دبي العالمي، الذي سيقام في مضمار ميدان يوم 28 مارس 2026.

ويعد الفنان جيسون ديرولو أحد أبرز نجوم الموسيقى البوب عالمياً، حيث باع أكثر من 250 مليون نسخة من أغانيه حول العالم، كما حصد 14 شهادة ألبومات بلاتينية في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويشتهر ديرولو بحفلاته وعروضه المفعمة بالطاقة، وأغانيه التي تصدرت قوائم الموسيقى العالمية، من بينها Whatcha Say، وIn My Head، وRidin’ Solo، وأغنية Don’t Wanna Go Home، التي احتلت المركز الأول في قائمة المملكة المتحدة.

ومن المتوقع أن يقدم موهبته الموسيقية، وبصمته في أمسية لا تفوت في مضمار ميدان.

ويأتي هذا الإعلان عقب إصدار الفنان ألبومه الجديد The Last Dance (Part 1)، عبر شركة Create Music Group، على أن يطرح الجزء الثاني لاحقاً العام الحالي.

ويضم الألبوم فيديو كليب موسيقياً لأغنية جديدة، بالإضافة إلى إعادة تقديم عصرية للأغنية الشهيرة «Complicated»، للفنانة أفريل لافين، ليجسد العمل المرحلة الختامية لمسيرة جيسون ديرولو الفنية، التي عرفها العالم، تمهيداً لفصل إبداعي جديد.

وتشكل العروض الترفيهية العالمية، إحدى الركائز الأساسية لتجربة كأس دبي العالمي، حيث تعد النسخة الثلاثون بأن تكون الأضخم والأكثر إبهاراً على الإطلاق.

وبعد حفل ختام نسخة العام الماضي من الحدث الذي حطم عدة أرقام قياسية في موسوعة غينيس، من المتوقع أن يضمن عرض جيسون ديرولو، أن تبقى هذه النسخة التاريخية راسخة، حتى بعد إسدال الستار على آخر سباق.