«طيران الإمارات» تجدد شراكتها مع «أوركسترا سيدني»

جددت طيران الإمارات شراكتها الممتدة منذ 23 عاماً مع أوركسترا سيدني السيمفونية حتى عام 2028، في خطوة تؤكد التزامهما المشترك بربط الناس من خلال تجارب موسيقية وثقافية وسياحية عالمية المستوى.

وتعد الشراكة الممتدة مع أوركسترا سيدني السيمفونية أطول رعاية غير رياضية لطيران الإمارات على مستوى العالم، وهي تستند إلى تعاون وثيق بين الجانبين يعود لأكثر من عقدين.

وسيسهم تمديد الرعاية في تمكين الأوركسترا من مواصلة تقديم روزنامة حافلة من العروض الاستثنائية لعشاق الموسيقى في أستراليا والعالم.

واحتفالاً بتجديد الشراكة، صوّرت طيران الإمارات وأوركسترا سيدني السيمفونية فيديو مميزاً في مطار سيدني، يظهر فيه مجموعة من موسيقيي الأوركسترا وهم يعزفون على مدرج المطار أمام طائرة إيرباص A380 تابعة لطيران الإمارات.

وتضمن العرض مقطوعة موسيقية أُعدت خصيصاً من قبل الأوركسترا احتفاء بطيران الإمارات، وترمز المقطوعة المؤثرة إلى قدرة الموسيقى والطيران على تجاوز الحدود وربط الثقافات على الساحة العالمية.

وفي إطار الاتفاقية المجددة، ستوسع أوركسترا سيدني السيمفونية حضورها على نظام طيران الإمارات للترفيه الجوي ice، الحائز جوائز عالمية رفيعة، من خلال تقديم عروض أوركسترالية دورية، أضيفت إليها مؤخراً مقطوعة «الكواكب».

وستتيح هذه العروض لملايين المسافرين مع طيران الإمارات التمتع بالأداء الاستثنائي لإحدى أبرز فرق الأوركسترا الموسيقية في العالم خلال سفرهم على مختلف الرحلات ضمن شبكة وجهات الناقلة عبر العالم.

وقال باري براون، نائب رئيس طيران الإمارات الإقليمي لمنطقة أستراليا ونيوزيلندا: «تتكامل الموسيقى والسفر في قدرتهما على إلهام الناس والتواصل معهم وإحداث تغيير إيجابي في حياتهم.

ونحن فخورون بتجديد شراكتنا مع أوركسترا سيدني السيمفونية التي رسخت مكانتها مؤسسة ثقافية عريقة تجسد أرفع مستويات التميز والإبداع والتواصل العالمي.

ويؤكد حرصنا على تجديد الشراكة معها دعمنا ليس فقط للفنون في أستراليا، وإنما أيضاً مشاركة عروض الأوركسترا الاستثنائية مع ملايين المسافرين حول العالم عبر نظام ice».

وبموجب هذه الشراكة، ستواصل طيران الإمارات دعم العروض الحية لأوركسترا سيدني السيمفونية، ومبادراتها الرقمية، وتفاعلها مع الجمهور، مع تقديم تجارب حصرية في مجال التذاكر والضيافة، وفرص الشراكة في سلسلة حفلات مختارة.

يذكر أن أوركسترا سيدني السيمفونية تقدم أكثر من 150 حفلاً موسيقياً سنوياً أمام حشود جماهيرية يفوق إجمالي أعدادها 350 ألف شخص، كما يستمتع الملايين حول العالم بالاستماع إليها عبر التسجيلات والمنصات الرقمية.

وتستمر الشراكة مع طيران الإمارات في لعب دور محوري في توسيع نطاق هذا الوصول، وضمان بقاء الموسيقى الكلاسيكية متاحة للجماهير في جميع أنحاء العالم.

وقال كريغ وايتهيد، الرئيس التنفيذي لأوركسترا سيدني السيمفونية: «يسعدنا مواصلة شراكتنا مع طيران الإمارات، التي أتاح لنا دعمها على مدى سنوات عديدة تقديم تجارب موسيقية استثنائية للجماهير في أستراليا، سواء في قاعة حفلات دار أوبرا سيدني أو خارجها.

إذ يحتفي تجديد الشراكة بقيمنا المشتركة المتمثلة في التميز والابتكار، ونحن متحمسون بشكل خاص لتقديم المزيد من عروضنا لمسافري طيران الإمارات عبر نظامها للترفيه في الأجواء ice».

تأتي هذه الشراكة في إطار التزام طيران الإمارات بدعم الفنون والثقافة في أستراليا والعالم، فإلى جانب محفظتها الواسعة من الرعايات الرياضية، تواصل الناقلة الاستثمار في الموسيقى والأدب والفنون البصرية والمؤسسات الثقافية التي تثري المجتمعات التي تخدمها.