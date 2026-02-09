أصالة تشعل مدرج خورفكان بأمسية طربية استثنائية

شهد مدرج خورفكان السبت أمسية فنية استثنائية أحيتها الفنانة أصالة نصري ضمن فعاليات موسم «هلا خورفكان»، وسط حضور جماهيري كبير وتفاعل لافت ملأ المدرجات، في ليلة جمعت بين الطرب الأصيل والهوية الثقافية للمكان. وأطلت أصالة على جمهورها بملابس مستوحاة من الفلكلور الخليجي.

وأكدت الفنانة أصالة أن مدرج خورفكان أصبح محطة فنية مهمة في المنطقة، لما يقدمه من تجربة ثقافية مختلفة، تجمع بين الفن والطبيعة، وتعكس اهتمام إمارة الشارقة بدعم الفعاليات الثقافية والفنية، وتعزيز دور الجمهور الشريك الأساسي في نجاحها.

تنقلت أصالة خلال الأمسية بين مجموعة من أبرز أعمالها التي شكلت محطات مختلفة في مسيرتها الفنية، لتحاكي إيقاع الأمسية وتصاعد تفاعل الجمهور.

استهلت الأمسية الفنية بأغنيتها الشهيرة «توك على بالي»، قبل أن تنتقل إلى «الصورة» التي أضفت طابعاً عاطفياً على الأجواء، تبعتها أغنية «مانجا» التي أعادت الحيوية للمدرج. كما قدمت أصالة أغنية «روح وروح» و«بنت أكابر».