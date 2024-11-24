«أوبرا دبي».. نقلة فنية ملهمة إلى العام الجديد

تقدم «أوبرا دبي» برنامجاً حافلاً لشهر ديسمبر يمثل نقلة فنية ملهمة إلى العام الجديد، وفي مستهل هذا البرنامج المسرحية الموسيقية «لنغني تحت المطر» التي تعرض من 30 نوفمبر - 14 ديسمبر. وبهذا تقدم دار الأوبرا المرموقة، عودة مذهلة إلى عصر هوليوود الذهبي، حيث يمكن من جديد عيش سحر العصر الذهبي لهوليوود، مع هذا الاقتباس المسرحي الرائع، من الفيلم الأيقوني لمترو جولدوين ماير، الذي تدور أحداثه خلال الانتقال من الأفلام الصامتة إلى الناطقة.

العرض يرتحل مع الجمهور عبر الأغاني الكلاسيكية الخالدة، مثل «صباح الخير»، «أضحكهم»، «موسيس سوبوزس»، والأسطورة «الغناء تحت المطر»، لينشئ تجربة عيش مذهلة، في أمسية مليئة بالرومانسية والفكاهة والنغمات التي لا تُنسى.

رحلة

العرض من إخراج المخرج الشهير في مسرح ويست إند، جوناثان تشيرش، وتصميم الرقصات النابضة بالحياة من أندرو رايت، وتصميم الديكور المذهل من سيمون هيغليت، يعد العرض بمأدبة بصرية وسمعية تأسر القلوب.

الجمهور موعود بلحظات سحرية، مع أمطار حقيقية تتساقط على خشبة المسرح كل ليلة، ما يضفي حياة واقعية على القصة، التي تقدم في عرض لا يمكن تفويته. وسيشعر بذلك على وجه الخصوص الجالسون في الصفوف الأمامية، الذين سيمرون بتجربة مميزة، حيث يتناثر عليهم الماء من المسرح.

وفي يوم الأحد، الأول من ديسمبر، سيحظى جمهور«أوبرا دبي» برحلة إلى ثقافة وفنون الشرق الأقصى، حيث تحيي أوركسترا الصين الوطنية السيمفونية، حفلاً مميزاً في دبي، بينما سيتميز الأحد التالي بتقديم عرض «كسارة البندق»، ويليه حفل الفنان هاني شاكر من 19 ديسمبر - 22 ديسمبر.

وفي يوم الخميس 26 ديسمبر، تشهد الدار حفلاً للفنانة نجوى كرم في «أوبرا دبي»، يليها في 29 ديسمبر المسرحية الكوميدية العربية «أبراكادابرا 2».

عروض

تتواصل العروض في «أوبرا دبي»، مع عرض راقصة الباليه سفيتلانا زاخاروفا، يوم 15 يناير من العام الجديد، ويليه «آل موراي»، عرض جزيرة غوف المباشر، يوم 20 يناير. وبعد ذلك، تبدأ عروض الكوميديا، مع عرض جوزخان الكوميدي يوم 20 يناير. ليبدأ بعد ذلك مهرجان إن كلاسيكا الدولي للموسيقى، الذي ينطلق حفله الافتتاحي مع أوركسترا فرانز شوبرت فيلهارمونيا، يوم 06 أبريل.

يذكر أن مهرجان إن كلاسيكا الدولي للموسيقى، الذي تنظمه مجموعة ساميت إيفنت، يعود إلى دبي، ليطلق نسخته الرابعة عشرة، بحفل موسيقي مذهل، يضم عازفة الكمان الإسبانية الشهيرة ماريا دويناس، المعروفة بإحساسها بـ «الحرية والفردية المبهجة»، وقد حصدت العديد من الجوائز في المسابقات الدولية، بما في ذلك الجائزة الأولى في مسابقة موزارت الدولية في تشوهاي 2017، ومسابقة فلاديمير سبيفاكوف الدولية للكمان 2018، ومسابقة مينوهين الدولية للكمان 2021، والجائزة الكبرى في مسابقة فيكتور تريتيكوف الدولية للكمان، وغيرها الكثير.