أبوظبي تستضيف عرضاً موسيقياً لماكس ريختر 29 الجاري

تواصل ليالي السعديات، سلسلة الحفلات الموسيقية الخارجية الرائدة في أبوظبي، تقديم برنامجها الفني المميز لموسم 2026، مع اقتراب موعد حفل المؤلف الموسيقي العالمي ماكس ريختر، أحد أبرز الأسماء المؤثرة في المشهد الموسيقي المعاصر، والمقرر إقامته على المسرح المفتوح في جزيرة السعديات يوم 29 يناير الجاري.

ويحظى ريختر بشهرة عالمية واسعة بفضل أسلوبه الموسيقي المتفرّد، الذي جمع بين الموسيقى الكلاسيكية المعاصرة والسينما، وأسهم في إبداع موسيقى تصويرية لعدد من أبرز الأعمال التلفزيونية والسينمائية خلال العقدين الماضيين.

وتتنوّع أعمال المؤلف الموسيقي المرشّح لجائزة غرامي، لتثري المشهدين الموسيقي والسينمائي، وتشمل مسلسلات شهيرة مثل Black Mirror وThe Crown، وأعمالاً سينمائية مؤثرة مثل The Leftovers وArrival وMary Queen of Scots وAd Astra، إضافة إلى مشاركته الأخيرة في فيلم Hamnet، التي أسهمت في ترشيحه لجائزة الأوسكار لعام 2026.

وستشهد ليالي السعديات، تقديم ريختر مختارات من أعماله الموسيقية الشهيرة، بما في ذلك موسيقى فيلم إن إيه لاندسكيب وأعمال أخرى بارزة، مما يتيح للجمهور فرصةً نادرة للاستمتاع بالعرض الحيّ للموسيقى التي شكلت هوية أبرز اللحظات السينمائية الاستثنائية في العالم، وذلك في أبوظبي تحت سماء جزيرة السعديات المرصعة بالنجوم.

وتتوفر تذاكر حضور حفل المؤلف العالمي ماكس ريختر ضمن ليالي السعديات في 29 يناير 2026 للشراء عبر الموقع الإلكتروني Ticketmaster.ae.