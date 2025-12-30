أحذية رومانية «ضخمة» تثير حيرة علماء الآثار

تساؤلات واسعة أثارها اكتشاف أثري غير مألوف شمالي إنجلترا، بعد العثور على أحذية رومانية «ضخمة» يعود تاريخها إلى نحو 2000 عام.

وأعلنت مؤسسة «فيندولاندا» الخيرية، في تصريح لوكالة «فرانس برس»، أن فريقها عثر خلال الأشهر الماضية على ثمانية أحذية جلدية ضخمة، أثناء أعمال تنقيب في حصن «ماجنا» الروماني بمقاطعة نورثمبرلاند.

ويقع الموقع ضمن نطاق سور هادريان، المدرج على قائمة التراث العالمي، حيث كان الرومان يستخدمون خندقاً دفاعياً مجاوراً مكباً للنفايات، وهو المكان الذي عثر فيه على هذه الأحذية. وقالت راشيل فريم، كبيرة علماء الآثار، إن هذا الاكتشاف «غير مألوف حقاً»، موضحة أن الأحذية ذات المقاسات الكبيرة تشكل نسبة ضئيلة جداً من مجموع الأحذية المكتشفة في مواقع رومانية أخرى.

وأضافت أن الفريق يحاول تحديد هوية الجنود أو الأفواج التي كانت متمركزة في الحصن، ولماذا يظهر هذا التركز اللافت للأحذية الكبيرة مقارنة بمواقع أخرى.

وبينت أن بقاء مواد عضوية، كالجلد والمنسوجات، لهذه الفترة الطويلة يعود إلى ظروف تربة منخفضة الأكسجين ساعدت في حفظها.