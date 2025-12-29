جداريات تكشف أسرار قصر بوبيا زوجة نيرون

كشف علماء آثار عن جداريات مذهلة وعناصر معمارية جديدة داخل فيلا دي بوبيا الشهيرة قرب مدينة بومبي الإيطالية، التي يُعتقد بأنها كانت تعود إلى بوبيا سابينا، الزوجة الثانية للإمبراطور الروماني نيرون.

ويعدّ القصر واحداً من أهم المساكن الإمبراطورية في العالم الروماني، إذ لطالما عرف من قبل الباحثين، باعتباره لا يليق إلا بإمبراطور أو أحد أفراد أسرته المقربين، لما يتمتع به من فخامة استثنائية وحجم هائل.

وهدفت أعمال التنقيب الأخيرة في هذا الموقع العالمي إلى توضيح تخطيط الفيلا والكشف عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بهذا المسكن الملكي.

وقادت الحفريات إلى اكتشاف غرف جديدة وأعمال فنية إضافية، كان أبرزها مجموعة من الجداريات الرومانية الرائعة.