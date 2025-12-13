«دبي للثقافة» تتوج بجائزة «المجلس العربي للآثاريين التقديرية»

وخلال مشاركته في المؤتمر، عرض وفد «دبي للثقافة» ثلاث أوراق عمل، حملت الأولى عنوان «نتائج مشروع ترميم وصيانة القطع الأثرية المكتشفة في المواقع الأثرية بإمارة دبي - دراسة تحليلية لعدد من القطع الأثرية المعدنية المختارة»، وقدمتها نورة الخوري، مدير قسم ترميم الآثار في الهيئة، فيما قدم الدكتور منصور بريك رضوان، الخبير في إدارة الآثار بالهيئة، ورقة عمل بعنوان «أختام مصرية قديمة من موقع ساروق الحديد الأثري – شواهد على التواصل الحضاري خلال الألف الأول قبل الميلاد»، بينما حملت الورقة الثالثة عنوان «دبي خلال العصر الإسلامي المتأخر (القرن السادس عشر إلى القرن التاسع عشر الميلادي) – دراسة تأريخية وأثرية في ضوء الاكتشافات الأثرية الحديثة في موقع سهيلة الأثري في حتا» والتي قدمتها منقبة الآثار فاطمة عبدالله سعيد.
وأكد المهندس بدر محمد آل علي، مدير إدارة الآثار في «دبي للثقافة» أن حصول الهيئة على الجائزة التقديرية يعكس تميزها والتزامها بتبني الحلول المبتكرة التي تسهم في حفظ التراث الثقافي المحلي.
وقال: «تُعد الجائزة إضافة نوعية إلى سجل «دبي للثقافة»، حيث تسهم في إبراز قدراتها على تطوير حلول تسهم في صون مواقع دبي الأثرية».