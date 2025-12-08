"اللوفر" يرفع أسعار التذاكر 45% لتمويل خسائر السرقة!

دُعي موظفو متحف اللوفر في باريس إلى إضراب مفتوح بدءاً من الإثنين 15 ديسمبر، احتجاجاً على "تدهور ظروف العمل" و"نقص الموارد"، على ما أفاد الاتحاد الديموقراطي الفرنسي للعمل (CFDT) وكالة فرانس برس اليوم الاثنين، عقب اجتماع ضمّ عدداً من النقابات.

واضطر متحف اللوفر الذي يواجه صعوبات منذ حادثة السرقة الصادمة في منتصف أكتوبر، إلى إغلاق صالة عرض في نوفمبر بسبب تهالك المبنى، كما شهد قبل أسبوعين تسرّباً للمياه ألحق أضراراً بمئات الكتب في مكتبة الآثار المصرية.

وكتبت النقابات في رسالة موجهة إلى وزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي، تلقت وكالة فرانس برس نسخة منها: "يومياً، تُغلق صالات العرض لفترات تفوق ما حُدّد في خطة التشغيل، بسبب نقص عدد الموظفين، بالإضافة إلى الأعطال التقنية، وتهالك المبنى".

وفي 19 أكتوبر، تعرّض اللوفر لسرقة مجوهرات تقدّر قيمتها بنحو 88 مليون يورو، وأوقف الأفراد الأربعة في العصابة التي نفّذت السرقة، لكن لم يُعثر بعد على المجوهرات أو على مدبّري العملية.

وبغية تمويل أعمال الترميم، تنوي إدارة اللوفر رفع سعر تذاكر بطاقات الدخول بنسبة 45 % للزائرين من خارج أوروبا اعتباراً من العام 2026.

وقالت النقابات إنّ "الأعمال الفنية باتت مُتاحة بشكل محدود للزوار"، معتبرة أنّ زيارة المتحف "أصبحت تجربة شاقة".

وتابعت: "لم تُؤخَذ التحذيرات الداخلية في الاعتبار"، مضيفة أنّ "الرسائل التي تنقلها إدارة اللوفر إلى البرلمان ووسائل الإعلام لا تجعلنا نأمل بأنّ هناك إدراكاً فعلياً لحجم الأزمة التي نمر بها".

وطالبت النقابات بإجراء مفاوضات مباشرة مع وزارة الثقافة، "نظراً إلى التدهور غير المسبوق للجوّ الاجتماعي الداخلي، وضرورة الحصول على إجابات من الجهات المعنية".

واستقبل اللوفر، وهو المتحف الذي يستقطب أكبر عدد من الزوّار في العالم، 8.7 ملايين زائر سنة 2024، 69 % منهم من الأجانب.