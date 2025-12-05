اكتشافات أثرية تشهد على ظهور المجتمعات البشرية قبل 11 ألف عام

توفر اكتشافات أثرية جديدة على أحد المرتفعات، في جنوب شرق تركيا، معطيات عن مرحلة تاريخية شهدت ظهور المجتمعات البشرية الأولى قبل أكثر من 11 ألف عام.

وتتيح أحدث الاكتشافات، ومن بينها وجه حجري ذو شفتين مخيطتين، توضيح بعض معتقدات العصر الحجري الحديث وطقوسه.

وقال المسؤول عن التنقيب في موقع قره خان تبه، البروفيسور نجمي قارول، لوكالة فرانس برس، إن كثرة المنحوتات البشرية تدل على استقرار المجتمعات. وأضاف عالم الآثار، وهو يشير إلى وجه بشري منحوت على عمود على شكل حرف تي (T) في منطقة قره خان تبه، الواقعة شرقي مدينة شانلي أورفا، أنه كلما كانت المجتمعات تستقر، كان البشر يبتعدون تدريجياً عن الطبيعة ويجعلون الشكل البشري والتجربة الإنسانية محور عالمهم.



وتندرج أعمال التنقيب هذه في مشروع «تلال الحجارة» التركي، وهو مبادرة حكومية أطلقت عام 2020 في 12 موقعاً في ولاية شانلي أورفا، التي تصفها السلطات التركية بـ«العاصمة العالمية للعصر الحجري الحديث». ورأى لي كلير، من المعهد الأثري الألماني، أن الاكتشافات الحديثة تبدد بعض المفاهيم السائدة عن الانتقال من مجتمعات الصيد وجمع الثمار البدوية الرحالة إلى أول المجتمعات المستقرة.