قطع نقدية عربية قديمة ضمن لقى مقبرة روسية

عثر علماء آثار أثناء عملهم في مقبرة شيلوبوفو القديمة، بمنطقة إيفانوفو الروسية، على قطع أثرية مثيرة للاهتمام لم يسبق العثور عليها في أراضي روسيا الشمالية الشرقية، إذ جمع العلماء الذين يعملون في معهد الآثار التابع لأكاديمية العلوم الروسية، مجموعة حفريات ومكتشفات في المقبرة في منطقة الفولغا، نحو 550 قطعة أثرية متنوعة، شملت حلي نساء الفنلنديين القدماء وقطعاً نقدية عربية قديمة، وصولاً إلى أجزاء من الأسلحة.

وكانت مجموعات الأسلحة وتجهيزات الخيول مثيرة للاهتمام بشكل خاص، حيث احتوت، حسبما نقل موقع «روسيا اليوم»، على فؤوس قتالية، وسكاكين، ورماح، وسهام مغروسة بأطرافها الحادة للأسفل، بالإضافة إلى أجزاء من لجام الحصان، وتظهر على بعض هذه القطع آثار تسخين شديد، ما يعتقد العلماء أنه مرتبط بطقوس دفن خاصة، لم تكن معروفة سابقاً في ثقافة دفن شعب الميري، السكان الفنلنديين الذين عاشوا بين نهري الفولغا وكلياز ما قبل الاستيطان السلافي.

كما عثر العلماء على أقراط معلقة وأجراس وقلادات وخلاخيل وخواتم وأجزاء من أحزمة وعناصر أزياء نسائية تعود إلى القرنين التاسع والعاشر، وهي نموذجية لشعب الميري بمنطقة الفولغا.

كما اكتشفت قطع نقدية يزيد عمرها على ألف عام، منها درهم عباسي يعود لعام 756 - 757 م، ودرهم ساماني لعام 897 - 898 م.