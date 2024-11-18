«موروث راسخ».. إبداعات تجسد حب الإمارات

أعمال فنية متنوعة يحتضنها معرض «موروث راسخ»، الذي يقام في غاليري مندوار في دبي ويستمر حتى 31 ديسمبر المقبل، احتفاءً بعيد الاتحاد الثالث والخمسين لدولة الإمارات. ويضم المعرض روائع فنية تُعرض أمام الجمهور للمرة الأولى، تجسد حب الإمارات.

ويضمُّ المعرض باقةً فريدةً من الروائع الفنية التي أبدعتها أنامل نخبة من الفنانين المرموقين، يتقدمهم الفنان الإماراتي عبد القادر الريس، وأسبينكرو، وضياء علّام، وإلناز أصغر زاده.

وعبَّر أمير سليماني، مؤسس غاليري مندوار، عن عميق امتنانه لدولة الإمارات العربية المتحدة، مشدداً على دورها المحوري في رعاية الفن واحتضان الإبداع.

وقال: لقد وفرت لنا الإمارات بيئةً استثنائيةً نبدع فيها ونصقل مواهبنا ونرتقي بأعمالنا. ويتضمن معرض «موروث راسخ»، منحوتات نصفية فائقة الواقعية هي تعبير عن تقديرنا للقيادة الملهمة، وتأثيرها العميق الذي امتد ليس فقط داخل حدود الإمارات، بل على المستوى العالمي. إنها طريقتنا في التعبير عن الشكر للفرص التي أتاحتها دولة الإمارات للفنانين أمثالي، ولإلهام مستقبل مشرق يزخر بالابتكار والثراء الثقافي.