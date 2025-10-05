افتتاح مقبرة فرعونية بعد 226 عاماً من اكتشافها

افتتحت مدينة الأقصر التاريخية بصعيد مصر، أمس السبت، مقبرة ملكية بعد نحو 226 عاماً من اكتشافها.

المقبرة الخاصة بالملك أمنحتب الثالث، التي تقع في وادي الملوك غرب الأقصر، افتتحها وزير السياحة والآثار المصري شريف فتحي، بحضور كبار المسؤولين في محافظة الأقصر، والمجلس الأعلى للآثار المصري، وفقاً لوسائل إعلام مصرية.

وتم ترميم المقبرة وتجهيزها لاستقبال الزوار على مدار 20 عاماً بدعم من الـ«يونسكو» والحكومة اليابانية، بعد أن اكتشفها الفرنسيان بروسبير جولواه، وإدوارد دو ڤيلييه دو تيراج، عام 1799، مع وجود دلائل على معرفة سابقة بها، وذكرها الرحالة البريطاني ويليام جورج براون.

وشمل مشروع حماية المقبرة ترميماً دقيقاً، وتركيب أنظمة تحكم بيئي، إضافة إلى جمع وترميم المقتنيات الأثرية داخل المقبرة.