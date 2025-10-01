مدينة قديمة في الصين عمرها 6000 عام

أفادت وكالة شينخوا الصينية للأنباء أن علماء الآثار اكتشفوا في ووشي بمقاطعة جيانغسو، مدينة من حضارة ماجيابانغ، إحدى أقدم مستوطنات ما قبل التاريخ في الصين. وتشير الوكالة إلى أن عمر المدينة نحو 6000 عام، وهو أول تأكيد على وجود مدن من هذه الفترة في منطقة الروافد السفلى لنهر اليانغتسي، حسب «روسيا اليوم». وأشار رئيس البعثة الأثرية، تشو رونغكينغ، إلى أن المدينة محاطة بجدارين دفاعيين وخنادق عميقة، وتتميز بتصميم مربع بزواياه مستديرة «Squircle»، حيث تشكل الجدران الداخلية والخندق المحيط بها مجمعاً مغلقاً بالكامل. وبذلك، تعد من أقدم مدن الصين المكتشفة حتى الآن.

ووفقاً لعلماء الآثار، تم العثور في الخنادق على فخار مخلوط بالرمال الحمراء وزخارف فخارية حمراء مميزة لحضارة ماجيابانغ.

كما كشفت الحفريات عن أدوات منزلية وأوانٍ خزفية مزينة بتصاميم نموذجية لتلك الحضارة. علاوة على ذلك، اكتشفت الدراسة أكثر من 140 مدفناً تعود لحضارة سونغتسي، تحتوي على قطع ثمينة من اليشم والحجر. ويؤكد علماء الآثار أن هذا الاكتشاف يمثل قيمة تاريخية كبيرة، إذ سيساعد على فهم تطور الحضارة الصينية المبكرة وإنجازاتها في مجالات العمارة والتنظيم الحضري.