«منحة البدر» تُصدر 15 كتاباً في السيرة النبوية

تحت رعاية كريمة، وبمبادرة سخيّة من سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أعلنت منحة البدر لكتابة السيرة النبوية الشريفة للكبار والصغار والمديح النبوي، عن صدور 15 كتاباً في السيرة النبوية الشريفة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهي 5 كتب في السيرة النبوية بأسلوب معاصر، و5 دواوين في المديح النبوي ومآثر النبي وأخلاقه، و5 كتب للناشئة واليافعين في السيرة النبوية الشريفة للصغار.

وتم اختيار المرشحين من قبل هيئة تحكيم متخصصة، ثم اختيار الأعمال الفائزة والأعمال التشجيعية، وعملت مبادرة البدر على طباعة الكتب، 5 كتب في كل فرع من فروع الجائزة، في إخراج فني جميل وطباعة أنيقة.

وهدفت المنحة إلى تشجيع الكتابة عن النبي الأعظم، ومآثره وأخلاقه العظيمة، للتأسي بها، والسير على نهجه القويم.

وصدرت الكتب في محور السيرة النبوية للكبار، وهي: «هندسة الإنسان» لربا شعبان، و«منارة النبوة وعالمية الرسالة» لعبد الباقي يوسف، و«الثقافة المحمدية» لفتحي الشرماني، و«أنت النبي لا كذب» لصهباء محمد بندق، و«رحمة للعالمين» لحسام رشاد الأحمد.

وفي المديح النبوي «ديوان شعر في محبة النبي وسيرته»، صدرت الكتب التالية: «قبس من ذاكرة المنتهى» لعبد الله علي العنزي، و«باب البقيع» لمحمد ياسين العشاب، و«تراتيل المسار إليك» لآمنة حزمون، و«في رحاب النور» لغادة البدوي، و«مدائح نبوية - محاولة للتأويل» لعبد الناصر عبد المولى أحمد.

وفي مجال السيرة النبوية لليافعين، صدرت: «واكتمل البدر سويعات في حياة النبي» لزكية محمد خالد، و«في أثر الحبيب» لبروين حبيب، و«حكايات الشمس والقمر عن سيرة خير البشر» لأحمد قرني محمد شحاته، و«عطر الياسمين من سيرة سيد المرسلين» لعبير صبحي عروقي، و«قمر الأنوار في سيرة البدر المختار» لمحمد عبد العزيز الزهيري.