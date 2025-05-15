معرض «إرث الإمارات» في أم القيوين.. تاريخ وحضارة

تفقد الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة السياحة والآثار بأم القيوين المعرض التراثي الفني الذي نظمه مركز أم القيوين الثقافي الإبداعي، بمشاركة نخبة من المؤسسات الأكاديمية والثقافية في الدولة تحت عنوان «إرث الإمارات .. تاريخ وحضارة»، والذي يأتي ضمن استراتيجية وزارة الثقافة الرامية إلى المحافظة على الموروث الثقافي الوطني وتعزيز حضوره في الوعي المجتمعي.

ويأتي تنظيم هذا المعرض ضمن سلسلة من المبادرات الثقافية التي يشرف عليها المركز، بهدف ترسيخ قيم الهوية الوطنية وتعزيز الانتماء إلى الإرث التاريخي لدولة الإمارات.

وتنوعت معروضات المعرض بين الفن البصري، والمجسمات التراثية، والمشغولات اليدوية، إلى جانب قطع أثرية نادرة تبرز التاريخ العريق للدولة، حيث قدّمت كلية الفنون الجميلة والتصميم بجامعة الشارقة مجموعة من الأعمال الفنية تحت شعار «البقشة»، شملت مجسمات ولوحات فنية عكست فهم طلبة الكلية العميق للهوية الثقافية والتراث الإماراتي.

وأكد الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، خلال تفقده للمعرض أهمية الدور الذي تؤديه المؤسسات التراثية والأكاديمية في صون الموروث الثقافي لدولة الإمارات، مشيداً بجهودها المتواصلة في إبراز التراث بأساليب مبتكرة تجمع بين الأصالة والمعاصرة.