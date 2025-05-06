رسمة لدرب التبانة على تابوت فرعوني

قاد شغف الدكتور أور غراور، الأستاذ المساعد في الفيزياء الفلكية بجامعة بورتسموث البريطانية لاكتشاف ما يُعتقد أنه أقدم رسم أو تصوير معروف لدرب التبانة وذلك على تابوت فرعوني قديم. وتولى الدكتور غراور إدارة مشروع هام لتوثيق التصورات الأسطورية عن مجرة درب التبانة عبر الحضارات.

وقام العالم بدراسة 125 صورة للمعبودة نوت على 555 تابوتاً مصرياً يعود تاريخها إلى حوالي 5000 عام. وعلى التابوت الخارجي لـ نيسي تاو جت كايت مغنية آمون رع التي عاشت قبل 3000 عام، ظهرت نوت بشكل مختلف، حيث يعبرها خط أسود متعرج تتوزع عليه نجوم بشكل منتظم من الأعلى والأسفل.

ويعتقد الدكتور غراور أن هذا الخط المتعرج يمثل درب التبانة، ويشير إلى ما يُعرف بـ«الانقسام العظيم»، وهو حزام من الغبار المظلم يفصل بين الأجزاء المضيئة من المجرة. وأضاف: «عند مقارنة هذا الرسم بصورة حديثة لدرب التبانة نجد تشابهاً مدهشاً».