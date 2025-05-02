«حمدان بن محمد لإحياء التراث» يثري المعرض بإصدارات قيمة

شهد جناح مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في معرض أبوظبي الدولي للكتاب توقيع مجموعة من الإصدارات الجديدة التي تعكس رؤية المركز في الحفاظ على تراث الإمارات وتعزيز الهوية الوطنية. وشهد المعرض توقيع ثلاث قصص موجهة للأطفال، حيث وقعت الدكتورة عائشة الغيص قصتين هما «حمدان وسباق الهجن»، و«حمدان والرطب».

كما وقّعت الكاتبة مريم الزعابي قصة «حلم شيخة». فيما تم توقيع كتاب «من الغبشة لين المبيت» لعبدالله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، الذي يرصد بلاغة أهل الإمارات ودقتهم في تحديد الزمن حسب معطياته الآنية. أما الباحث أحمد محمد عبيد، فقد قدّم كتاب «تحقيقات ودراسات في لهجات الإمارات».