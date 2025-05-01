جرة زيت أثرية غارقة عمرها 1100 عام

أدت أعمال التنقيب تحت الماء قبالة سواحل كاش في أنطاليا إلى اكتشاف مذهل، حيث عثر علماء الآثار من جامعة أَكْدِنِيز على جرة أثرية مغلقة يعود تاريخها إلى 1100 عام.

وعُثر على الجرة الأثرية في حطام سفينة تجارية غارقة على عمق يتراوح بين 45 و50 متراً قرب جزيرة بيسمي.

وتشير الخصائص المادية للجرة إلى أنها كانت جزءاً من شحنة زيت زيتون قادمة من غزة.

واستنتج الباحثون أن السفينة تعرّضت للغرق إثر عاصفة بحرية شديدة تسببت في اصطدامها بالصخور الساحلية، حسب «روسيا اليوم».

وصرّح الدكتور هاكان أونيز، رئيس الفريق البحثي، بأن السفينة المكتشفة كانت تُستخدم في التجارة البحرية بين الموانئ خلال القرنين التاسع والعاشر الميلادي.



أثارت الجرة المغلقة اهتماماً استثنائياً، حيث تُعد واحدة من النادرات الأثرية التي حافظت على محتوياتها سليمة بعد قرون من الغمر تحت المياه.

