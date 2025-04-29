انطلاق الدورة السنوية السابعة في علم الوثائق والأرشيف بمركز جمعة الماجد

انطلقت الاثنين، فعاليات الدورة السنوية السابعة في علم الوثائق والأرشيف، التي ينظمها مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث في دبي، بمشاركة 38 متدرباً ومتدربة يمثلون مؤسسات حكومية متنوعة من داخل الدولة وخارجها.

وتناقش الدورة هذا العام موضوع «المعيار الدولي للوصف الأرشيفي ISAD(G) والذكاء الاصطناعي: شراكة لبناء أدوات الوصول إلى الذاكرة المؤسسية والوطنية»، بهدف تعزيز الفهم العلمي لأسس الوصف الأرشيفي، واستكشاف آفاق دمج الذكاء الاصطناعي في تطوير أدوات البحث والوصول إلى المعلومات التاريخية.

بدأت الدورة بكلمة ترحيبية للدكتور محمد كامل جاد، المدير العام للمركز، أكد فيها على أهمية الموضوعات المطروحة ودعا المشاركين إلى الاستفادة من موضوعات الدورة.

عقب ذلك، قدّم الدكتور طه محمد نور أبو الخير، المشرف العلمي على الوثائق والأرشيف، برنامج اليوم الأول من الدورة، الذي تضمَّن التعريف بالمعيار الدولي للوصف الأرشيفي ISAD(G)، وأهميته في بناء قاعدة بيانات ضخمة تُمهّد لتطبيق الذكاء الاصطناعي في وصف الوثائق وتصنيفها.

ويشارك في الدورة ممثلون عن عدد من المؤسسات البارزة، منها: مركز دبي للوثائق التاريخية، ودائرة الآثار في أم القيوين، والمجلس التنفيذي لحكومة دبي، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، وأكاديمية شرطة الشارقة، ومعهد الشارقة للتراث، وهيئة المحفوظات والوثائق الوطنية بسلطنة عمان، والمجلس الأعلى للقضاء بسلطنة عمان، ومكتبة محمد بن راشد، ودائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة، ومركز المتحف والتاريخ العسكري بأبوظبي، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، وجامعة الوصل.