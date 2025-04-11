اكتشاف أدوات حجرية صنعت قبل 20 ألف عام

اكتشف علماء الآثار آلاف الأدوات الحجرية القديمة في كهف على الساحل الجنوبي لجنوب أفريقيا، حيث صُنعت هذه الأدوات على يد البشر الأوائل منذ نحو 20 ألف عام.

ومن خلال الدراسة المنشورة في مجلة Journal of Paleolithic Archaeology، أن الكهوف في تلك الفترة كانت مليئة بحيوانات مثل الظباء؛ لذلك ابتكر البشر أدوات وأسلحة جديدة لصيد مثل هذه الحيوانات.

واكتشف الباحثون آلاف الشفرات الحجرية الحادة والصخور التي استُخرجت منها، والمعروفة باسم «الأنوية»، والتي أظهرت طرقاً مختلفة لتشكيلها؛ حيث لم تكن هذه التقنيات عشوائية، بل كانت مُكتسبة ومُتداولة، مما يُشير إلى وجود روابط اجتماعية قوية بين مختلف فئات الناس.

وتقدم هذه الأدوات المكتشفة أدلة جديدة ومثيرة حول كيفية عيش وتفاعل الناس وحياتهم اليومية، الذين عاشوا في المنطقة منذ آلاف السنين.