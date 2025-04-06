اكتشافات أثرية جديدة بمعبد الرامسيوم بمحافظة الأقصر جنوب مصر

عثرت وزارة السياحة والآثار المصرية في محيط معبد الرامسيوم بالبر الغربي بمحافظة الأقصر جنوب مصر، على مجموعة من المقابر من عصر الانتقال الثالث، ومخازن تخزين زيت الزيتون والعسل والدهون، إضافة إلى ورش للنسيج والأعمال الحجرية، ومطابخ ومخابز.

وأفادت الوزارة في بيان لها، أن أعمال الحفر التي تقوم بها البعثة الأثرية المصرية الفرنسية المشتركة داخل معبد الرامسيوم، أسفرت عن الكشف عن التخطيط المعماري لـ"بيت الحياة"، وهو عبارة عن مدرسة تعليمية ملحقة بالمعابد الكبرى، والكشف عن مجموعة أثرية شملت بقايا رسومات وألعاب مدرسية.

وأضاف البيان أنه عُثر على مجموعة أخرى من المباني في الجهة الشرقية للمعبد يُرجح أنها كانت تستخدم كمكاتب إدارية، أما المباني والأقبية الموجودة في الجهة الشمالية، فكانت تُستخدم كمخازن لحفظ زيت الزيتون والعسل والدهون.

وأوضح أن أعمال الحفر بالمنطقة الشمالية الشرقية كشفت أيضًا عن وجود عدد كبير من المقابر التي تعود إلى عصر الانتقال الثالث، تحتوي معظمها على حجرات وآبار للدفن بها أوانٍ كانوبية وأدوات جنائزية بحالة جيدة من الحفظ، إضافة إلى توابيت موضوعة داخل بعضها البعض، و401 تمثال من الأوشابتي المنحوت من الفخار ومجموعة من العظام المتناثرة.