مومياء توت عنخ آمون لن تنقل إلى المتحف المصري الكبير

أصدر وزير السياحة والآثار المصري شريف فتحي قراراً يقضي ببقاء مومياء الملك توت عنخ آمون في مقبرته بوادي الملوك في الأقصر، وعدم نقلها إلى المتحف المصري الكبير.

وأضاف الوزير في تصريحات صحفية له، على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقد، أمس، للإعلان عن إطلاق حملة التوعية السياحية الجديدة «إحنا مصر»، إنه تقرر عدم نقل الملك المصري من مقبرته، موضحاً أن القرار جاء بعد نتائج تقرير اللجنة العلمية المتخصصة برئاسة عالم الآثار الدكتور زاهي حواس، والتي وضعت توصيات للحفاظ على المومياء في مكانها الحالي بدون نقلها مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامتها.

ووجه رئيس الوزراء الوزارات والجهات ذات الصلة بالإعداد لهذا الحدث، باستكمال الترتيبات التي تُجرى على قدم وساق، لضمان الجاهزية التامة للمتحف المصري الكبير، والمنطقة المحيطة به، على النحو الذي يُسهم في ظهور حدث افتتاح المتحف بالصورة المشرفة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، إن افتتاح المتحف المصري الكبير يتم الإعداد له ليكون حدثاً استثنائياً يُضافُ إلى مسيرة حافلة من الأحداث الوطنية المميزة التي ارتبطت بتاريخ مصر الحديث.