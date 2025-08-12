انطلاق الدورة الـ 17 من «سفراء متاحف الشارقة»

Al Bayan
أعلنت هيئة الشارقة للمتاحف أمس، عن انطلاق الدورة السابعة عشرة من برنامجها السنوي المتخصص «سفراء متاحف الشارقة»، في متحف الشارقة للحضارة الإسلامية، ويقام البرنامج هذا العام على مدار أربعة أيام، من 11 إلى 14 أغسطس الجاري، على أن يُخصص يوم 18 أغسطس للاحتفاء بجهود المشاركين، وذلك في محطات رئيسة، تشمل متحف الشارقة للحضارة الإسلامية، ومربى الشارقة للأحياء المائية، ومتحف الشارقة للآثار، وذلك بمشاركة 20 شاباً وشابة من الفئة العمرية 13 إلى 17 سنة، من الناطقين باللغة العربية من مختلف أنحاء الدولة.

ويُعد برنامج «سفراء متاحف الشارقة»، إحدى المبادرات الريادية التي أطلقتها الهيئة، بهدف نشر ثقافة الإرشاد المتحفي، وتطوير قدرات المشاركين، وصقل مهاراتهم في مجالات التواصل والتقديم والإرشاد، إضافة إلى تعزيز انتمائهم للمجتمع الثقافي في إمارة الشارقة، ودولة الإمارات.