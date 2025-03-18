«البيروقراطية» كانت قائمة منذ 4000 عام

«البيروقراطية كانت جزءاً لا يتجزأ من حياة الإنسان منذ آلاف السنين»؛ تلك هي الحقيقة التي برهنتها تفاصيل اكتشاف حديث لفريق علماء بعثة أثرية إلى العراق، إذ عثر علماء الآثار من المتحف البريطاني ومجلس الدولة العراقي للآثار والتراث، على أكثر من 200 لوح إداري و50 ختماً أسطوانياً لمسؤولين أكاديين في مدينة «كرسو» السومرية القديمة، التي تقع حالياً في منطقة «تل تلو».

وتوضح الاكتشافات، التي تعود إلى أكثر من 4 آلاف عام، واقع نظام حكومي معقد كان يدير شؤون الدولة بفعالية، حسب «روسيا اليوم»، أثناء سيطرة السلالة الأكادية على المدينة بين عامي 2300 و2150 قبل الميلاد.