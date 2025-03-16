الأرشيف والمكتبة الوطنية و«الهوية والجنسية» يعززان التعاون

بحث الأرشيف والمكتبة الوطنية مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ سبل تعزيز التعاون المشترك في مشروع حفظ الوثائق والسجلات التاريخية التي تخص تاريخ الهيئة ومسيرتها التاريخية الحافلة بالإنجازات، وتسليط الضوء على دورها المحوري في تعزيز التنمية الوطنية، وحفظ كل ما يتعلق بها كتاريخ جوازات السفر وبطاقات الهوية، والوثائق والملفات القديمة التي تخص تاريخ أبناء الإمارات.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها وفد الهيئة برئاسة اللواء سهيل جمعة الخييلي، مدير عام الجنسية بالإنابة، لمقر الأرشيف والمكتبة الوطنية بأبوظبي، في إطار إطلاق الهيئة مشروعها النوعي لدعم مسيرة حفظ الوثائق وتعزيز عمليات الأرشفة، لا سيما السرد التاريخي لحزمة المقتنيات والأدوات المستخدمة في مختلف عمليات الهيئة وخدماتها.

واستعرض وفد الهيئة في الاجتماع المشترك الذي عقد أثناء الزيارة، أهداف مشروع حفظ تاريخ الهيئة وخطة العمل فيه، والهيكل التنظيمي للمشروع، وخطة العمل المبدئية، وجرت مناقشة حول آليات التعاون بين الجهتين في مجال تبادل الوثائق والمعلومات التي تهم الطرفين.

وبعد أن قدم وفد الهيئة نماذج من الوثائق التاريخية، بحث مع الأرشيف والمكتبة الوطنية مدى إمكانية التعاون للحصول على ما يتضمنه التاريخ الشفهي من معلومات تهمّ الهيئة، وإمكانية ترميم الوثائق التاريخية لها بما يضمن استدامتها للأجيال القادمة.

واستعرض الأرشيف والمكتبة الوطنية المتطلبات القانونية الأساسية لتنظيم الأرشيفات في الدولة. وعلى ضوء الزيارات التشخيصية التي قام بها خبراء الأرشيف والمكتبة الوطنية إلى أرشيف الهيئة، جرى شرح الوضع الحالي للأرشيف والأدوار وآليات العمل، وتقديم التوصيات للمرحلة القادمة، بناءً على ما حققه أرشيف الهيئة على صعيد إنشاء وحدة تنظيمية للأرشيف، وتأهيل الموظفين، وإعداد سياسات الأرشيف، وإعداد إجراءات العمل، وخطة حفظ الملفات، وتنظيم الأرشيف في مواقع الحفظ، وتجهيز قاعة لحفظ الأرشيف ... وغيرها.

وسلط الأرشيف والمكتبة الوطنية، خلال الاجتماع، الضوء على الأدوار والمسؤوليات في أرشيف الهيئة، وأدوار ومسؤوليات موظفي الجهة الحكومية بدءاً بالقادة، ثم المسؤولين عن تنظيم الوثائق والأرشيف، والقانونيين، والمسؤولين عن تقنية المعلومات، والتخطيط الاستراتيجي وانتهاءً بكافة الموظفين.

وشرح الأرشيف والمكتبة الوطنية سبل الاستفادة من منصة الأرشيف الرقمي للخليج العربي، والذي يعد مصدراً رئيساً للوثائق الأصلية المكتوبة والصور التاريخية التي يوثق بها الكثير من الأحداث الخاصة بتاريخ منطقة الخليج العربي عامة والإمارات العربية المتحدة خاصة.

وشملت الزيارة جولة قام بها وفد الهيئة في قاعة الشيخ زايد بن سلطان والتي تعدّ تجربة متحفية مبتكرة تحتضن الماضي، وتوثق اليوم، وتستشرف المستقبل؛ ومن أجل ذلك تسخّر أحدث التقنيات المبتكرة وأساليب العرض لتقدم للزوار كبسولة معرفية تعزز الانتماء للوطن والولاء لقيادته الرشيدة، وترسخ الهوية الوطنية في نفوس الأجيال، وتبهر زوارها بما حققته الإمارات من تقدم وتطور وازدهار.

وتفقد الوفد أيضاً قاعة الشيخ سرور بن محمد التي تقدم صفحة مهمة من تاريخ الدولة تكشف عن جهود أحد رجالاتها الذين لهم بصماتهم الخالدة؛ فهي تحتوي على سيرة ذاتية لسمو الشيخ سرور، وأهم المناصب التي شغلها في الفترة من 1966 – 2003، وتعرض أفلاماً وثائقية يحكي فيها سموه عن رفقته للمغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أثناء نهضة دولة الإمارات العربية المتحدة وازدهارها، ويشيد بمسيرة الدولة المظفرة في ظل قيادتها الرشيدة، كما تستعرض القاعة بعض مقتنيات سموه.