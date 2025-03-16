كتاب عمره 20 قرناً يدخل «الأكثر مبيعاً»

وصل كتاب قديم عن حياة الأباطرة الرومان إلى قائمة صحيفة صنداي تايمز لأفضل الكتب غير الخيالية ذات الغلاف المقوّى، وهو ما يمثل إنجازاً أدبياً نادراً لنص تاريخي، كتاب «حياة القياصرة»، الذي كتبه المؤرخ الروماني سويتونيوس في أوائل القرن الثاني الميلادي باللغة اللاتينية، ترجمه المؤرخ توم هولاند، المشارك في تقديم بودكاست «الباقي تاريخ»، يعد أول كتاب كلاسيكي غير روائي ذي غلاف مقوى.

الكتاب يضم 12 سيرة ذاتية، بداية من حكم يوليوس قيصر، فالسير تقدم مزيجاً من الرؤى السياسية والفضائح الشخصية والتحليل النفسي، ويسلط تصنيف الكتاب الأكثر مبيعاً الضوء على تجدد الاهتمام بروما القديمة، والذي شهد مؤخراً طفرة في الاهتمام الثقافي الشعبي، وفقاً لما ذكره موقع جريك ريبوت.

وتأتي شعبية الكتاب في أعقاب اتجاه ساد مواقع التواصل الاجتماعي قبل ثمانية عشر شهراً، حين بدأت النساء بسؤال الرجال عن مدى تكرار تفكيرهم في الإمبراطورية الرومانية، مما أدى إلى نقاشات واسعة النطاق حول تأثيرها الدائم، ويرجع هولاند جاذبية روما الدائمة إلى روابطها الثقافية العميقة بالعالم الحديث.

ويقول هولاند إن روما كانت «دائماً» الحضارة العريقة التي ينجذب إليها الناس في بريطانيا والغرب، وكانت بريطانيا جزءاً من الإمبراطورية الرومانية، والأبجدية الإنجليزية مشتقة من اللاتينية.