دمى أثرية بتعبيرات متغيرة عمرها 2400 عام

توصل علماء آثار إلى اكتشاف نادر في موقع سان إيسيدرو بالسلفادور، حيث تم العثور على مجموعة من التماثيل الطينية الغريبة، التي يعود تاريخها إلى أكثر من 2400 عام، على قمة هرم قديم، ما يمثل حدثاً استثنائياً في أبحاث أمريكا الوسطى. وقاد الفريق البحثي عالم الآثار يان شيمانسكي، من جامعة وارسو، وتمكنوا من العثور على 5 تماثيل صغيرة تُعرف باسم «بوليناس»، تعود إلى نحو 400 عام قبل الميلاد، وتصور 3 نساء ورجلاً واحداً، ويُرجح أنها كانت تُستخدم في طقوس قديمة.

وتتميز هذه الدمى بتعبيرات متغيرة، حسب زاوية النظر إليها، إذ إنها من مستوى العين تبدو غاضبة، بينما من الأعلى تظهر مبتسمة، أما لو تم النظر إليها من الأسفل، فإنها تعكس ملامح الخوف، وفقاً لموقع «لايف ساينس». ووصف شيمانسكي هذه التماثيل بأنها «ممثلة الطقوس».

وعلى الرغم من أن التماثيل صغيرة الحجم، إذ يتراوح طولها بين 10 و30 سنتيمتراً، إلا أن ترتيبها حسب الطول أضفى مزيداً من الغموض حول وظيفتها. يبلغ طول 3 من الدمى الخمس المكتشفة نحو قدم واحدة، بينما طول الدمى الأخرى أقصر، إذ يبلغ 0.6 قدم و0.3 قدم (10 سنتيمترات)، وتم تصوير التماثيل الثلاثة الأكبر حجماً دون أن ترتدي مجوهرات، لكن التماثيل الأصغر حجما صُنعت بخصلات من الشعر على جباهها، كما كتب الباحثون في الدراسة.