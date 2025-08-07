"يوليو"2025 ثالث أحر شهور الأرض على الإطلاق

قال خبراء المناخ يوم الخميس إن يوليو من هذا العام سجل كثالث أحر شهر على مستوى العالم منذ بدء السجلات وذلك ووفقا لهيئة" كوبرنيكوس " لتغير المناخ التابعة لاتحاد الأوربي .



وصل متوسط درجة حرارة الهواء على سطح الأرض عالميًا إلى 16.68 درجة مئوية (62.02 درجة فهرنهايت) في يوليو، أي أعلى بمقدار 0.45 درجة مئوية من متوسط الفترة بين 1991 و2020 لهذا الشهر.

وفي يوليو من هذا العام، تجاوزت درجات الحرارة 50 درجة مئوية في الخليج والعراق، ولأول مرة في تركيا، بينما قتلت الأمطار الغزيرة مئات الأشخاص في الصين وباكستان.

قال كارلو بوانتيمبو، مدير خدمة تغير المناخ في كوبرنيكوس التابعة للاتحاد الأوروبي، في بيان: «بعد عامين من أحر يوليو على الإطلاق، انتهت السلسلة الأخيرة من أرقام درجات الحرارة العالمية».

لكنه أضاف: «لكن هذا لا يعني أن تغير المناخ قد توقف،على الرغم من أن درجات الحرارة لم تصل إلى مستوياتها المسجلة في يوليو 2023 وأحر يوليو في 2024، إلا أن درجة الحرارة كانت لا تزال أعلى بمقدار 1.25 درجة مئوية من الفترة ما بين 1850 و1900، وهي فترة ما قبل الثورة الصناعية.





على الرغم من أن درجات الحرارة لم تصل إلى مستوياتها المسجلة في يوليو 2023 وأحر يوليو في 2024، إلا أن درجة الحرارة كانت لا تزال أعلى بمقدار 1.25 درجة مئوية من الفترة ما بين 1850 و1900، وهي فترة ما قبل الثورة الصناعية

عندما بدأ الإنسان في حرق الوقود الأحفوري على الصعيد الصناعي،وعلاوة على ذلك، كانت فترة 12 شهرا من أغسطس 2024 حتى يوليو 2025 أكثر دفئا بمقدار 1.53 درجة مئوية عن مستويات ما قبل الثورة الصناعية، متجاوزة بذلك عتبة 1.5 درجة مئوية التي تم تحديدها كحد أقصى في اتفاقية باريس الساعية إلى الحد من الاحتباس الحراري ودخلت حيز التنفيذ في عام 2016.

والسبب الرئيسي لتغير المناخ هو انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري من حرق الوقود الأحفوري.