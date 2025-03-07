«ألعاب عرائسية» عمرها 2400 عام على قمة هرم في السلفادور

عثر علماء آثار على لقى (ألعاب عرائسية) نادرة يعود تاريخها إلى أكثر من 2400 عام، في موقع سان إيسيدرو في السلفادور، حيث وجدوا مجموعة تماثيل طينية «غريبة» على قمة هرم قديم. وذكر موقع «سكاي نيوز»، أنه يعد هذا الاكتشاف حدثاً استثنائياً في مجال الأبحاث الأثرية في أمريكا الوسطى.

وتمكن الفريق البحثي بقيادة عالم الآثار يان شيمانسكي من جامعة وارسو، من العثور على خمسة تماثيل طينية صغيرة تعرف باسم «بوليناس»، يعتقد أنها تعود إلى نحو عام 400 قبل الميلاد.

وهذه التماثيل التي كانت محفوظة بشكل مدهش، وتظهر أربعة تماثيل لنساء وتمثال واحد لرجل، وهي تمثل جزءاً من طقوس دينية قديمة قد تكون أقيمت في هذا الموقع. وتتميز التماثيل بتعبيرات وجهية حية تتغير حسب زاوية النظر إليها، ما يضيف إليها طابعاً مميزاً.

وعند النظر إليها من مستوى العين، تظهر الدمى غاضبة، وعند النظر إليها من الأعلى، تبدو مبتسمة، ومن الأسفل تظهر وكأنها خائفة. وتعتبر هذه الاكتشافات هي الأولى من نوعها منذ عام 2012، عندما تم العثور على تماثيل مشابهة في موقع تكاليك أباج في غواتيمالا. وبرغم أن التماثيل صغيرة الحجم، إذ يتراوح طولها بين 10 و30 سم، إلا أن ترتيبها المدهش حسب الطول أضاف إلى الغموض الذي يحيط بالعثور عليها.