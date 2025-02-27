بدور القاسمي: الشارقة تدعم الدراسات الأثرية وتوفر منصة للباحثين والخبراء

افتتحت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، سفيرة ملف الترشيح الدولي «المشهد الثقافي لعصور ما قبل التاريخ في الفاية»، رئيسة هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، فعاليات ندوة ومعرض «أفريقيا وشبه الجزيرة العربية: الروابط الأثرية خلال العصر الحجري»، التي تنظمها هيئة الشارقة للآثار في مقرها، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحفظ التراث في زامبيا ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «إيسيسكو»، بمشاركة نخبة من الباحثين والخبراء الدوليين المتخصصين في علم آثار العصر الحجري، على مدار يومي 26 و27 فبراير الجاري، بهدف استكشاف الروابط الأثرية المشتركة بين أفريقيا التي يُحتفى بأنها مهد الهجرة البشرية، وشبه الجزيرة العربية التي تعتبر بوابة الهجرة البشرية المبكرة إلى العالم.

وشهدت الندوة حضور كل من عيسى يوسف، مدير عام هيئة الشارقة للآثار، والدكتور صباح عبود جاسم، مستشار هيئة الشارقة للآثار، وسالم عمر سالم، مدير المكتب الإقليمي لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «إيسيسكو» في الشارقة، وأحمد عبيد القصير، المدير التنفيذي لهيئة الاستثمار والتطوير «شروق»، والدكتور علي هلال النقبي، مدير جامعة خورفكان، إلى جانب نخبة من الخبراء.

وتضمن حفل الافتتاح تدشين الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي للمعرض المصاحب للندوة، الذي يسلط الضوء على الاكتشافات الأثرية الداعمة لنظرية مسارات الهجرة القديمة المشتركة.

وأكدت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي أهمية البحث العلمي والتعاون الدولي في مجال علم الآثار، مسلّطة الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه الشارقة في دعم الدراسات الأثرية وتوفير منصة للباحثين والخبراء من جميع أنحاء العالم.

وأضافت: «علم الآثار يتجاوز الدراسة الأكاديمية للماضي لكشف وفك رموز قصتنا الإنسانية ومشاركتها مع العالم، فالروابط العميقة الجذور بين أفريقيا وشبه الجزيرة العربية، كما يتبيّن من خلال الهجرة والتكيّف والابتكار، تُذكّرنا بأن الحضارات بُنيت على تبادل المعرفة والتأقلم مع البيئات المختلفة، وتلتزم الشارقة بالحفاظ على هذه الروابط ودراستها لصالح مجتمعات اليوم، كما يتجلّى في ترشيح موقع الفاية لقائمة التراث العالمي لليونسكو.

ومن خلال التعاون والبحث والحفظ، نضمن استمرار الماضي في إلهام المستقبل».